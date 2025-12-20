Regional de Aficionados
Derbi zamorano en Benavente y dos duelos complicados para Moraleja CF y CD Noname
Los equipos zamoranos buscan cambiar su tendencia en la última jornada de 2025
La Liga Regional de Aficionados disputa este fin de semana su último capítulo de 2025 con tres interesantes encuentros para los representantes zamoranos, que buscarán llegar a Navidad habiendo cambiado la tendencia de sus últimos resultados. Un objetivo que perseguirán este sábado Moraleja CF y CD Noname ante duros rivales y que, el domingo, tratarán de alcanzar tanto Bena vente como Zamora CF "B" en un nuevo derbi provincial.
El derbi, ocasión para volver a mirar arriba
CD Benavente y Zamora CF "B" medirán fuerzas mañana domingo en el Municipal Luciano Rubio a partir de las 16.30 horas en uno de los choques más llamativos de la jornada en categoría regional. Un duelo entre dos equipos que arrancaron la temporada con fuerza, pero que han perdido fuelle en las últimas semanas, siendo fundamentales los tres puntos en juego para ambos conjutos: los "tomateros" acumulan cuatro derrotas consecutivas; los rojiblancos, dos.
El segundo clasificado, duro exámen para el Moraleja CF
El Moraleja CF tiene esta tarde (16.00 horas) ante sí un encuentro muy exigente frente a uno de los mejores equipos de la categoría como es el Ciudad Rodrigo CF. Los pupilos de Óscar Sánchez saltarán al césped ante su público por última vez en 2025 buscando cortar su sangría de derrotas y evitar caer al último puesto de la clasificación. Una tabla en la que su oponente figura en segunda posición tras acumular tres victorias en las últimas semanas.
El Noname juega contra el equipo del momento en la liga
El CD Noname disputa su último partido de 2025 hoy (16.00 horas) en los anexos del Ruta de la Plata frente al conjunto más en forma de la liga, La Bañeza. El plantel de Miguel Losada atraviesa por un ciclo de altibajos que no le permiten escapar de los últimos puestos de la clasificación. Una situación a la que quiere poner fin hoy, pudiendo escalar posiciones si los resultados acompañan. Sin embargo, enfrente estará el cuarto clasificado, conjunto que lo ha ganado todo en noviembre y diciembre.
- Prorrogada la gratuidad del transporte público de Buscyl para los menores de 15 años en Castilla y León
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- Una pelea de madrugada en pleno centro de Zamora deja al menos un herido de 23 años
- Zamora tendrá la freidora industrial automática más larga de Europa
- La coqueta casa en el barrio zamorano de San José Obrero: 140 metros, dos plantas y con garaje
- Miguel Ángel y José Antonio Castrillo: 'En los galgos, tener suerte es fundamental