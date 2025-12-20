Derbi zamorano en Benavente y dos duelos complicados para Moraleja CF y CD Noname

La Liga Regional de Aficionados disputa este fin de semana su último capítulo de 2025 con tres interesantes encuentros para los representantes zamoranos, que buscarán llegar a Navidad habiendo cambiado la tendencia de sus últimos resultados. Un objetivo que perseguirán este sábado Moraleja CF y CD Noname ante duros rivales y que, el domingo, tratarán de alcanzar tanto Bena vente como Zamora CF "B" en un nuevo derbi provincial.

El derbi, ocasión para volver a mirar arriba

CD Benavente y Zamora CF "B" medirán fuerzas mañana domingo en el Municipal Luciano Rubio a partir de las 16.30 horas en uno de los choques más llamativos de la jornada en categoría regional. Un duelo entre dos equipos que arrancaron la temporada con fuerza, pero que han perdido fuelle en las últimas semanas, siendo fundamentales los tres puntos en juego para ambos conjutos: los "tomateros" acumulan cuatro derrotas consecutivas; los rojiblancos, dos.

Imagen del encuentro disputado entre el Zamora CF "B" y el Betis CF / Victor Garrido

El segundo clasificado, duro exámen para el Moraleja CF

El Moraleja CF tiene esta tarde (16.00 horas) ante sí un encuentro muy exigente frente a uno de los mejores equipos de la categoría como es el Ciudad Rodrigo CF. Los pupilos de Óscar Sánchez saltarán al césped ante su público por última vez en 2025 buscando cortar su sangría de derrotas y evitar caer al último puesto de la clasificación. Una tabla en la que su oponente figura en segunda posición tras acumular tres victorias en las últimas semanas.

El Noname juega contra el equipo del momento en la liga

El CD Noname disputa su último partido de 2025 hoy (16.00 horas) en los anexos del Ruta de la Plata frente al conjunto más en forma de la liga, La Bañeza. El plantel de Miguel Losada atraviesa por un ciclo de altibajos que no le permiten escapar de los últimos puestos de la clasificación. Una situación a la que quiere poner fin hoy, pudiendo escalar posiciones si los resultados acompañan. Sin embargo, enfrente estará el cuarto clasificado, conjunto que lo ha ganado todo en noviembre y diciembre.