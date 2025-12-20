Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

El Atlético Benavente visita al líder y River Zamora recibe al Xove

Los blanquiazules buscarán recortar distancias con Leis Pontevedra y los zamoranos cortar su sequía de triunfos

Un jugador del Caja Rural River Zamora busca sacar el balón jugado ante el Leis Pontevedra. | VÍCTOR GARRIDO / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

C. J. T.

Zamora

Jornada de máximo interés la que se presenta este fin de semana para los representantes zamoranos en Segunda División B de fútbol sala con el Atlético Benavente rindiendo visita al líder de la liga, Leis Pontevedra, y el River Zamora recibiendo en el pabellón Manuel Camba al Xove FS.

Choque de trenes

El duelo hoy (17.00 horas) de los benaventanos es, sin duda, el encuentro de la jornada. Un choque capital para que el Atlético Benavente confirme las buenas sensaciones de las últimas tres jornadas y recorte diferencias con un Leis Pontevedra que le aventaja en siete puntos.

En busca de un cambio de dinámica

Por su parte, en el Manuel Camba, el conjunto de García Poveda tratará a las 18.30 horas de tumbar al octavo clasificado y cortar la dinámica de dos derrotas consecutivas que le ha hecho bajar a la 13ª posición.

