El Atlético Benavente cae ante el líder tras una mala segunda mitad

El Caja Rural At Benavente FS no pudo con el Exlabesa Leis Pontevedra FS en su visita a la pista del equipo gallego. Los de Miguel Ángel Macías cayeron por 6-3 en la 15ª jornada del Grupo 1 de Segunda División B, en un partido marcado por una mala segunda parte del conjunto visitante.

Mal inicio con reacción

Exlabesa Leis Pontevedra FS se adelantó muy pronto en el marcador. A los cinco minutos de juego, Samuel recuperó la pelota en el área rival y con un gran pase al segundo palo habilitó a Said, quien tan solo tuvo que empujar el balón a placer para abrir la lata.

Tras el tanto inaugural, el juego y las ocasiones seguían siendo todas del conjunto gallego. Sin embargo, los locales no fueron capaces de ampliar su renta y el Caja Rural At Benavente FS no perdonó en su primera llegada clara.

Jonás Chávez robó el esférico en su propio campo, fue avanzando metros y, ante la pasividad defensiva, se plantó en la frontal del área, donde definió con un disparo raso para empatar el encuentro a los 12 minutos. El equipo entrenado por Miguel Ángel Macías se creció tras el gol y Sergio Simón a punto estuvo de adelantar a los suyos con una volea a la salida de un córner, que obligó a la reacción del portero del Pontevedra.

Sin embargo, justo antes del descanso llegó el gol que cambió la tónica del partido por completo. Exlabesa Leis Pontevedra FS combinó muy bien por dentro y, a falta de 28 segundos para el final de la primera parte, Yeray marcó tras un gran pase de Said. Los jugadores se marcharon a los vestuarios con un resultado de 2-1. Un duro golpe psicológico.

Además, cuando tan solo se habían jugado cinco minutos de segunda parte, el conjunto local marcó su tercer gol. El portero del equipo gallego se animó a subir al ataque y fue partícipe de la jugada que acabó en el tanto del 3-1, obra de Samuel.

Obligados a remontar

Obligados a remontar, el Caja Rural At Benavente FS se volcó al ataque y tuvo la oportunidad de recortar distancias, con un doble penalti que se topó con el larguero.

Los de Miguel Ángel Macías no dejaron de intentarlo y apostaron por el portero jugador desde el minuto 14 de la segunda parte. Una decisión arriesgada que dio sus frutos al principio, ya que Víctor Manuel Montes transformó una pena máxima para colocar el 3-2.

Cuando parecía que el empate era posible, Arturo Camiña se encargó de acabar con las aspiraciones del conjunto visitante. Controló el balón en banda izquierda, se fue de hasta dos rivales y superó al portero con un toque sutil con la punta de su bota para poner el 4-2, a falta de seis minutos.

El cuarto gol no sentó nada bien a Caja Rural At Benavente. Los visitantes se dejaron ir en los últimos compases de partido y, tras un grave error en la salida de presión, Cley Nogueira macó el quinto para los suyos.

Siguió jugando de cinco el equipo castellanoleonés y, nuevamente, Exlabesa Leis Pontevedra castigó una pérdida para marcar el 6-2. Fue Said quien se hizo con el esférico y marcó a portería vacía.

Con el encuentro totalmente resuelto, Víctor Manuel Montes pudo reducir la abultada diferencia en el marcador, después de transformar un penalti provocado por él mismo.