Boxeo
Anthony Joshua le rompe la mandíbula a Jake Paul en el combate de los 184 millones de dólares
El boxeador se impuso al youtuber en una pelea marcada por la diferencia de peso y experiencia, derribando hasta en cuatro ocasiones a su oponente antes del nocaut definitivo en el sexto asalto
Alguer Tulleuda Bonifacio
Anthony Joshua cumplió con todos los pronósticos este viernes y se llevó la esperada batalla contra Jake Paul con contundencia. El combate se alargó hasta el sexto asalto cuanto el boxeador británico, campeón olímpico en 2012, logró un nocaut ante el youtuber para lograr la victoria.
Miami se convirtió nuevamente en el epicentro del boxeo mundial con uno de los combates más esperados de los últimos tiempos. Se enfrentaban Jake Paul, boxeador convertido en youtuber, contra el profesional Anthony Joshua, en una pelea bastante desigualada por las características físicas de ambos oponentes. Igualmente, cualquier excusa era buena para enfrentarse cuando el bote del duelo, promocionado por Netflix, ascendía hasta los 184 millones de dólares.
El combate se alargó en parte por la estrategia de Jake Paul de evitar contactos e intercambios de golpes. Sin embargo, Anthony Joshua aceptó el reto y con paciencia fue mermando a su rival hasta derribarlo definitivamente. Fueron cuatro las veces que el youtuber vistió la lona hasta que llegó el nocaut definitivo, con rotura de mandíbula incluida que lo llevó al hospital, a los 1:31 del sexto asalto de un combate pactado a ocho. El boxeador amplía su récord (29-4), mientras que el youtuber estadounidense rompió su racha de seis victorias consecutivas (12-2).
El duelo estuvo marcado por la diferencia de peso y experiencia entre ambos rivales. Jake Paul, con 12 kilos menos y muchas menos peleas a sus espaldas, apostó por una estrategia de supervivencia que le sirvió en un principio, pero que terminó por ser insuficiente para detener la contundencia de un Anthony Joshua muy serio. “Jake Paul lo ha hecho muy bien esta noche”, afirmó el boxeador. “Se levantó una y otra vez. Eso requiere carácter. Pero se enfrentó a un luchador real”.
Jake Paul, por su parte, explicó los motivos de su derrota: "Me cansé”, explicó. “Fue muy duro manejar su peso. Me dieron una paliza, pero así es este deporte. Volveré”. Y antes de marchar puso nombre a su próximo objetivo: "Si Tyson Fury es tan serio como dice y quiere dejar Twitter y ponerse los guantes… que suba al ring conmigo".
