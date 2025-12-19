Ty Roberts, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Ha sido una lesión muy dura"

Ty Roberts, jugador del Caja Rural CB Zamora, atendió este viernes a la prensa en las instalaciones de Azadahi pensando ya en su regreso a la pista del Ángel Nieto este domingo ante Alimerka Oviedo. Un duelo que tiene obvias ganas de jugar tras una lesión "muy dura" y en el que espera "ayudar al equipo" con su talento.

Una vuelta positiva

"Es una sensación fantástica poder volver a jugar. Es lo que amo, estar en la pista", afirmaba el americano tras volver al parqué el pasado fin de semana durante unos minutos. "Fue una sensación muy positiva poder ayudar al equipo durante unos instantes y, además, probar cómo reacciona mi rodilla en partido", destacaba Roberts de ese regreso que aspira a que sea completo en el futuro: "tengo ganas de volver al nivel en el que estaba a principio de temporada. Es por lo que he estado trabajando estas semanas".

Orgulloso del equipo

Roberts tuvo a bien señalar que el Caja Rural CB Zamora lo ha hecho "fantásticamente bien" durante su ausencia y afirmó sentirse "orgulloso" de lo hecho por sus compañeros. "Tengo que felicitar al equipo por el trabajo que han hecho en estas últimas semanas. El rendimiento ha sido muy bueno y, ojalá, yo pueda contribuir a seguir ganando partidos durante el resto de liga", afirmó.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

El base aseguró que no le ha sorprendido ese buen rendimiento. "Yo creo en mi equipo. Sabía que podían jugar a un gran nivel. Por ejemplo, ante Coruña, el líder y un rival muy duro, el equipo jugó muy bien y tuvo opciones de ganar. Se perdió, pero estaba orgulloso", comentó, poniendo así ejemplo a la línea de trabajo que desea seguir en el Caja Rural CB Zamora: "enfocarse en seguir entrenando, seguir mejorando y buscar nuevas alegrías".

Dispuesto a ayudar ante Oviedo

Sobre el próximo partido frente a Alimerka Oviedo, Roberts comentó que espera ayudar al grupo con sus mayores virtudes el tiempo que sea posible. "Creo que puede poner un ritmo de partido alto, empujar al grupo con mi velocidad. Soy un jugador rápido e intento poner ese ritmo de partido elevado que creo que le va bien al equipo. Creo que puedo ayudar en ese sentido", comentó, sin olvidar que: "tampoco podré forzar, después de tanto tiempo lesionado, no debo hacerlo. Pero haré lo que esté en mi mano e intentaré hacerlo lo mejor posible".

Una lesión dura

Por último, Roberts comentó que para él ha sido muy duro estar lesionado durante tantas semanas y no conocer con certeza la fecha de regreso debido a su particular lesión.

"No sabe cuándo vas a volver, apesta", comentó entre risas, para relatar a continuación: "ya en serio, ha sido muy duro porque quieres volver a pista, es lo que amas, y todo el mundo quiere que vuelvas y te pregunta: ¿cuándo vuelves a jugar?, y no puedes responderles. Yo decía que en dos semanas, siempre decía en dos semanas, en cualquier momento, pero nunca llegaba y se ha hecho largo. Espero que todo ese tiempo de trabajo merezca la pena y no me pierda el resto del año".