Pau Ortega: "Espero que todo siga así y lleguemos a la fase"

El BM Zamora despedirá el año este sábado en el Pabellón Ángel Nieto en el partido contra el Pinto madrileño en el que el equipo pistacho volverá a poner en juego su liderato frente a un rival complicado. El lateral del BMZ Pau Ortega explicó ayer en rueda de prensa que " en el partido del pasado fin de semana contra el Sanse, creo que más que perderse, se ganó un punto, dadas las circunstancias y cómo se desarrolló el partido. Porque al final, hemos sacado un punto en el campo del segundo clasificado y mantienes la ventaja respecto a él". Ortega reconoce que el partido "fue muy igualado y terminó en un empate que creo que era lo justo".

Fue un duelo complicado y el jugador pistacho insistió en que "los partidos fuera de casa siempre son complicados y si a ello le sumas que juegas contra un rival directo, pues más aún. Yo lo vi desde fuera, y me pareció un equipo duro, un partido muy competido y creo que el equipo estuvo bien en muchas facetas del juego y al final sacamos un empate que no está nada mal y nos permite seguir siendo líderes e irnos de vacaciones como primeros".

Pau Ortega ve al Sanse como uno de los candidatos a disputarle el primer puesto al CB Zamora Caja Rural tal vez junto a Torrelavega: "Ya ha pasado una vuelta y no son casualidad los resultados. Si después de quince partidos están ahí, es por algo, porque trabajan bien. Ellos fueron capaces de sacarnos un punto y Torrelavega no. El partido de Torrelavega también fue muy ajustado y demostraron ser un gran equipo, pero creo que son muy parejos aunque me decando más por Torrelavega para el segundo puesto. Veremos qué pasa".

No cree que el equipo vaya a acusar este partido en el que se rompió su racha de victorias: "El equipo está intentando rehacerse para afrontar el último partido del año en casa contra Pinto, sacar dos puntos e irnos con una dinámica positiva a las vacaciones para luego encarar la segunda vuelta de la mejor forma posible intentando mejorar a la primera".

Perfil madrileño

Y explicó en rueda de prensa que las claves para este sábado estarán en "estar muy concentrados porque se trata de un equipo de perfil madrileño, muy parecido a los demás, que tiene pocas rotaciones, algún jugador destacado y extremos muy efectivos. Además nos pueden sorprender con variantes defensivas que tienen entrenadas. Nosotros estamos trabajando y si estamos a buen nivel, ganaremos". Pau explicó que se encuentra "contento" en este nuevo año en Zamora: "Creo que los resultados nos están acompañando y espero que todo siga así, lleguemos a la fase y a diferencia del año pasado, consigamos ascender. Físicamente estoy bien. Tuve alguna molestia pero no me ha hecho parar, salvo el virus que tuve la semana pasada", añadió. n