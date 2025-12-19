BALONMANO / Primera Nacional
Pau Ortega: "Espero que todo siga así y lleguemos a la fase"
El jugador del BM Zamora Caja Rural da valor al punto sumado en la visita al Sanse
El BM Zamora despedirá el año este sábado en el Pabellón Ángel Nieto en el partido contra el Pinto madrileño en el que el equipo pistacho volverá a poner en juego su liderato frente a un rival complicado. El lateral del BMZ Pau Ortega explicó ayer en rueda de prensa que " en el partido del pasado fin de semana contra el Sanse, creo que más que perderse, se ganó un punto, dadas las circunstancias y cómo se desarrolló el partido. Porque al final, hemos sacado un punto en el campo del segundo clasificado y mantienes la ventaja respecto a él". Ortega reconoce que el partido "fue muy igualado y terminó en un empate que creo que era lo justo".
Fue un duelo complicado y el jugador pistacho insistió en que "los partidos fuera de casa siempre son complicados y si a ello le sumas que juegas contra un rival directo, pues más aún. Yo lo vi desde fuera, y me pareció un equipo duro, un partido muy competido y creo que el equipo estuvo bien en muchas facetas del juego y al final sacamos un empate que no está nada mal y nos permite seguir siendo líderes e irnos de vacaciones como primeros".
Pau Ortega ve al Sanse como uno de los candidatos a disputarle el primer puesto al CB Zamora Caja Rural tal vez junto a Torrelavega: "Ya ha pasado una vuelta y no son casualidad los resultados. Si después de quince partidos están ahí, es por algo, porque trabajan bien. Ellos fueron capaces de sacarnos un punto y Torrelavega no. El partido de Torrelavega también fue muy ajustado y demostraron ser un gran equipo, pero creo que son muy parejos aunque me decando más por Torrelavega para el segundo puesto. Veremos qué pasa".
No cree que el equipo vaya a acusar este partido en el que se rompió su racha de victorias: "El equipo está intentando rehacerse para afrontar el último partido del año en casa contra Pinto, sacar dos puntos e irnos con una dinámica positiva a las vacaciones para luego encarar la segunda vuelta de la mejor forma posible intentando mejorar a la primera".
Perfil madrileño
Y explicó en rueda de prensa que las claves para este sábado estarán en "estar muy concentrados porque se trata de un equipo de perfil madrileño, muy parecido a los demás, que tiene pocas rotaciones, algún jugador destacado y extremos muy efectivos. Además nos pueden sorprender con variantes defensivas que tienen entrenadas. Nosotros estamos trabajando y si estamos a buen nivel, ganaremos". Pau explicó que se encuentra "contento" en este nuevo año en Zamora: "Creo que los resultados nos están acompañando y espero que todo siga así, lleguemos a la fase y a diferencia del año pasado, consigamos ascender. Físicamente estoy bien. Tuve alguna molestia pero no me ha hecho parar, salvo el virus que tuve la semana pasada", añadió. n
