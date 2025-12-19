Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Guadalajara es un muy buen equipo y tendremos que emplearnos al máximo"

El Zamora CFaspira a terminar el año de la mejor forma posible buscando la victoria en su último encuentro de 2025 ante el Deportivo Guadalajara. Un triunfo que Óscar Cano señaló este viernes como difícil de alcanzar pues, bajo el criterio del técnico granadino, los alcarreños "no son cualquier equipo". El rival de este domingo "es un conjunto muy bien conformado, que juega muy bien al fútbol y que viene de un subidón anímico tras su partido de Copa” y, a buen seguro, requerirá del máximo desempeño por parte rojiblanca.

Un rival peligroso

Cano recordó en rueda de prensa que el Deportivo Guadalajara "sorprendió en el inicio de la liga" con resultados meritorios ante rivales de la zona alta. “Avisados quedamos, porque es un equipo que hace muchas cosas bien y nos obligará a estar muy atentos”, subrayó.

El entrenador destacó la verticalidad del conjunto alcarreño: “cuando no es el lateral el que intenta ganarte la espalda, es el interior, el media punta o los delanteros". "Vamos a tener que detener muchas carreras y estar con la atención muy afilada", aseveró el granadino.

La progresión del Zamora

El choque requerirá, pues del máximo compromiso rojiblanco y de ver un Zamora CF que intente dar un paso más allá en su evidente progresión. Un crecimiento con el que Cano está conforme, insistiendo que si bien "no es lineal" su equipo ha evolucionado "en tiempo récord".

“Cada semana vemos progresión. El ambiente de trabajo es increíble, la predisposición absoluta”, destacó el entrenador, admitiendo su sorpresa en la evolución del equipo desde su llegada: “son tiempos récord para ver un equipo como el que estamos viendo. Eso habla muy bien de ellos, no de mí”.

Consciente de ello, y del nivel del rival, Cano habló de llevar al Zamora CF al siguiente nivel. Un objetivo que pasa por "consolidar una identidad competitiva". “Lo que buscamos es tener una tónica habitual, más allá de los altibajos, y que se acerque mucho a lo que son los jugadores”, comentó.

La gestión de los partidos

Dentro de ese objetivo, Cano comentó que uno de los aspectos a mejorar por parte del Zamora CF es la gestión de los últimos minutos: “Me gustaría que durante más tiempo fuésemos capaces de tener la pelota y gestionarla mejor. No quiero que acabemos los partidos defendiendo cerca de nuestra área, sino cerrándolos con otro sabor de boca”.

Cano puso ejemplos recientes al respecto: “En Cáceres la última media hora no me dejó contento, en Pamplona jugamos con uno menos y en Talavera sufrimos demasiado al final”. Para él, el margen de mejora "pasa por aprovechar las recuperaciones de balón para dañar al rival" y no limitarse a resistir. Algo que consideró puede tener mucha importancia este domingo.

Estado de la plantilla

En cuanto a las bajas, el técnico confirmó que Loren cumplirá su segundo y último partido de sanción, mientras que Sancho regresa tras superar problemas físicos y de tarjetas. Álvaro, por su parte, está en duda: “ayer pudo hacer algo más, pero veremos cómo evoluciona”.