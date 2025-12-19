El Mapecca despide 2025 con su tradicional exhibición

El Club Rítmica Mapecca despidió este viernes oficialmente 2025 ofreciendo un gran espectáculo en el pabellón Manuel Camba, escenario en el que llevó a cabo una gran exhibición de gimnasia rítmica.

En esta ocasión, la jornada transcurrió bajo una temática única, "El Circo", ofreciendo sobre los tapices una propuesta deportiva llena de color, música y creatividad en la que se pudo ver el talento de cada gimnasta de la entidad.

Padres, familiares y amigos que abarrotaron las gradas del pabellón disfrutaron enormemente de la programación preparada de forma minuciosa por el Club Rítmica Mapecca, argumentada sobre la ilusión y dedicación de sus deportistas y entrenadoras.