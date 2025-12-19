Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mapecca despide 2025 con su tradicional exhibición

"El Circo" fue la temática central de la jornada en un abarrotado Manuel Camba

El Mapecca despide 2025 con su tradicional exhibición. / Alba Prieto

CJT

El Club Rítmica Mapecca despidió este viernes oficialmente 2025 ofreciendo un gran espectáculo en el pabellón Manuel Camba, escenario en el que llevó a cabo una gran exhibición de gimnasia rítmica.

En esta ocasión, la jornada transcurrió bajo una temática única, "El Circo", ofreciendo sobre los tapices una propuesta deportiva llena de color, música y creatividad en la que se pudo ver el talento de cada gimnasta de la entidad.

Padres, familiares y amigos que abarrotaron las gradas del pabellón disfrutaron enormemente de la programación preparada de forma minuciosa por el Club Rítmica Mapecca, argumentada sobre la ilusión y dedicación de sus deportistas y entrenadoras.

