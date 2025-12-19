Jaime Sancho, jugador del Zamora CF: "Estoy al 100% y con muchas ganas de volver a jugar"

Jaime Sancho, jugador del Zamora CF señaló ayer que, tras dos semanas de ausencia, se encuentra ahora mismo "al 100%" y con "muchas ganas" de volver a vestir la rojiblanca. Un regreso que podría tener lugar este mismo fin de semana, en el último encuentro del conjunto de Óscar Cano en 2025 ante el Deportivo Guadalajara. Un rival frente al que apuesta por "el estilo" como mejor arma para lograr los tres puntos.

Sensaciones positivas

Sancho, siempre sonriente, comentó que afronta con mucha ambición el encuentro de este domingo. No en vano, lleva dos semanas fuera de los terrenos de juego (por lesión y por sanción), lo que le aporta un extra de motivación de cara al envite en Guadalajara. “He afrontado la semana con muchas ganas porque me he reincorporado y el equipo sigue en la línea de este último mes, con ambición y con ganitas de cerrar bien el año”, aseguraba el rojiblanco en rueda de prensa.

Esas ganas no solo las tiene Sancho, sino también el resto de un Zamora CF que vive un momento de tranquilidad tras los últimos resultados. Marcadores que, según destacó el jugador, han hecho que las sensaciones sean "muy buenas" y positivas. “Seguimos conociéndonos más y trabajamos con ganas para poder demostrar en el campo el buen momento en el que estamos”, afirmó.

Sancho, además, subrayó que la plantilla zamorana quiere aprovechar la racha en la que se encuentra y acabar 2025 de la mejor manera: “En esta liga todos los rivales son buenos, pero intentaremos alargar este momento lo máximo posible y disfrutar de esa tranquilidad en la clasificación”.

El estilo como arma

Preguntado por cómo hacer daño al Deportivo Guadalajara, Sancho respondió apuntando a la propia identidad del Zamora CF como la mejor arma: “a equipos de esta entidad creo que tenemos que hacerles daño a través de nuestro estilo de juego". "Sabemos que es un rival difícil y como juegan, así que intentaremos aprovechar nuestras oportunidades", apuntó, mostrándose convencido de ello: "estoy seguro de que lo haremos”.

Sancho busca cabecear el esférico durante el encuentro frente al Ourense CF. / Alba Prieto

Además, Sancho aseveró que el Zamora CF ha demostrado en las últimas semanas su capacidad para adaptarse a todo tipo de circunstancias y ser competitivo. Y eso, también forma parte del estilo rojiblanco. “Sabemos jugar todo tipo de partidos y lo intentaremos demostrar”, comentó el futbolista.

Preparado físicamente

Por último, por si había algún tipo de duda, Sancho aseguró que se encuentra ya plenamente recuperado de su última lesión, listo para competir. “Estoy al 100% para lo que me diga el míster”, aseguraba, siendo su vuelta un refuerzo importante para el equipo en un duelo exigente. Un choque en el que, además de fútbol, habrá que gestionar las emociones.

"Durante todos los partidos hay diferentes fases y tendremos que manejarlas bien", comentó sobre este aspecto Sancho, consciente de la euforia copera de un Deportivo Guadalajara que también tiene que lidiar con la presión clasificatoria. Elementos que también debe tener presente el Zamora CF en su búsqueda por la victoria.