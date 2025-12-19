Guadalajara recibe al Zamora con resaca copera

El Deportivo Guadalajara recibirá este domingo (16.00 horas) al Zamora CF con la resaca del intenso partido de Copa del Rey que disputó el martes contra el Barcelona en el que el equipo alcarreño dio la cara aunque terminó perdiendo por 0-2. El Zamora, por su parte, llega con la moral por las nubes tras acumular cuatro partidos sin conocer la derrota: tres victorias y un empate que le han situado a solo un punto del play off en el octavo puesto.

Clañizo, ex del Zamora CF | CDG

El Deportivo Guadalajara regresará a la Liga para intentar enderezar su marcha y salir de los puestos de descenso en los que se encuentra tras sufrir, como también le ocurrió al Zamora, la calidad del Castilla que le derrotó por 3-1. Y resulta difícil predecir de qué forma encajará la derrota ante el Barcelona, si le servirá como refuerzo en su moral para convencerse de que tiene argumentos para salir del pozo o bien supondrá un lastre físico y sicológico en el regreso a la competición doméstica en el que tendrá que dar la cara contra un rival en un gran momento de forma.

Gran esfuerzo

Pere Martín, entrenador del Deportivo, asegura que el partido copero "nos tiene que servir para reforzar el mensaje de lo importante que es trabajar o ser un equipo, de ser solidarios y trabajadores como hoy, con todos con un plan muy claro y muy bien ejecutado. Creo que cuando estamos así somos capaces de competir contra cualquiera". Por su parte, el capitán del Guadalajara Javier Ablanque dijo este martes tras la derrota ante el Barcelona que hicieron "un esfuerzo titánico" y que, pese al resultado, ha sido "un chute de energía".

Los goles de Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el tramo final del partido clasificaron al Barcelona ante un Deportivo Guadalajara que firmó un encuentro para el recuerdo pese a la derrota en el Estadio Pedro Escartín. Dani Vicente, guardameta del Guadalajara, tuvo intervenciones de mérito durante prácticamente todo el partido y aguantó a los de Pere Martí, que estuvieron cerca de forzar una prórroga histórica.

El equipo de Martí estaba firmando un encuentro perfecto y además empezó a crear peligro real, primero en una acción en la que tuvo que salir al rescate Christensen y después con un tiro envenenado de Toño Calvo. Sin embargo, cuando mejor estaba el Guadalajara, llegaron los goles azulgrana.

La resaca copera ha comenzado ya a manifestarse en el club tras los incidentes provocados por la grada supletoria colocada en el Pedro Escartín que obligó a retrasar el inicio del encuentro media hora por los problemas de homologación que obligaron a que ser revisada antes del encuentro.

El problema que provocó largas colas en las puertas de acceso de un estadio que tiene un aforo habitual de 6.000 localidades, pero que tras la ampliación para el partido alcanzó las 8.500. El presidente del Club Deportivo Guadalajara, Carlos Ávila, ha asumido la responsabilidad del "error" por no haber entregado la documentación solicitada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Guadalajara inició ayer un procedimiento sancionador grave contra el Club por la instalación de tres módulos de gradas supletorias en el estadio sin contar con la preceptiva licencia municipal. Los actos son constitutivos de una infracción urbanística calificada como grave y sancionada con una multa de 6.001 a 150.000 euros según se determine en la instrucción, aunque el decreto señala al interesado que le correspondería una sanción de 78.000 euros correspondiente al grado medio.

En esta situación afrontará el Deportivo el partido del domingo, con el objetivo de enderezar su marcha en la Liga. Los alcarreños dieron muestras de una cierta recuperación al ganar a Osasuna B (1-0) en el último partido en casa, después de no conseguir una victoria desde que ganaron en Ponferrada en el mes de septiembre. La derrota ante el Castilla supuso un nuevo jarro de agua fría del que intentarán reponerse ante el equipo que dirige Óscar Cano.

Últimas alineaciones

En el Guadalajara milita el que ha sido uno de los mejores jugadores que han pasado por el Zamora en las últimas temporada, Alejandro Cañizo, aunque su poder goleador no está quedando patente y sólo ha podido marcar un tanto en lo que va de Liga. En el último partido en casa jugaron en el Deportivo: Zarco, Ablanque, Gallardo, Neskes (Pablo Muñoz 59’), Toño Calvo (Borja Díaz 72’), David Amigo (Unax 86’), Tavares, Víctor (Cera 45’), Julio Martínez, Samu Mayo (Pablo Rojo 72’), Salifo, mientras que contra el Castilla actuaron: Amador; Gallardo, Ablanque, Víctor, Julio Martínez; Tavares (Agus Moreno, min. 77), Toño Calvo; Unax (Pablo Rojo, min. 54), Pablo Muñoz (Samu Mayo, min. 69), Neskes (Cañizo, min. 69); y Salifo (Borja Díaz, min. 77).

Ante el Barcelona Pere Martín optó por Vicente; García Cera (Neskes, min.83), Ablanque, Casado, Martínez; Manu Ramírez (Calvo, min.62), Rojo, Samu Mayo (Tavares, min.72), Agustín Moreno (Gallardo, min.62); Cañizo y Borja (Mendes, min.62). n