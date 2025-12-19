Empata2, el torneo solidario por la inclusión

El próximo día 23 de diciembre dará comienzo una nueva edición del Torneo Inclusivo de Fútbol Sala Empata2 que volverá a disputarse en el Pabellón Manuel Camba de la Ciudad Deportiva. El torneo que organizan la Fundación Intras y Cáritas reunirá doce equipos integrado por miembros de otro tantos colectivos sociales zamoranos, según anunciaron este jueves en rueda de prensa los organizadores que comparecieron junto al diputado de Deportes, Juan del Canto; Pablo Novo, concejal del Ayuntamiento de Zamora; el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada y Laura Huertos, de Caja Rural.

La competición se desarrollará durante los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y el 2 de enero en horario de 16.00 a 20.00 horas y los equipos participantes serán Fundación Personas, Cáritas, CD Duero, Prensa Deportiva, Guardia Civil, River FS Zamora, Secretariado Gitano, Policía Nacional, Policía Municipal, Menesianos, Veteranas Ilustres y ONCE.

Fernando Prada destacó el caracter inclusivo que este torneo consigue a través del deporte de la mano de Intras y de Cáritas. Juandel Canto recordó que la Diputación apoya desde siempre esta actividad "porque creemos que tenemos que estar" y Pablo Novo ofreció las instalaciones municipales en las que se van a disputar los partidos y deseó "la máxima diversión y compañerismo posible".

Será la séptima edición de este torneo que sale a delante gracias al trabajo de los colaboradores, en la que es la fiesta de la inclusión que une a diferentes colectivos.

La designación de Empata2 hace alusión a que la victoria en este caso pasa a un segundo plano frente al objetivo de la convicencia, según destacaron los propios organizadores en la rueda de prensa de presentación celebrada en Caja Rural.

El torneo aprovechará los días laborables de estas fechas navideñas para celebrar los partidos en sesión de tarde, con trofeos para todo el mundo porque la victoria es lo de menos. n