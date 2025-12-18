Zamora volverá a tener un representante en la final del Nacional de Galgos

La final de la fase autonómica que disputarán este sábado Baltuana y Virgen del Agua asegura que Zamora volverá a estar representada este año en la final del Campeonato de España que se disputará en el mes de enero en el corredero de Nava del Rey. Además la provincia zamorana también podría clasificar al club Arcenillas, clasificado para otra de las cuatro finales de la fase autonómica en la que se enfrentará al Virgen de la Morenita.

Hasta este jueves no quedó decidida la resolución de la semifinal zamorana entre Baltuana y Diamante que en un principio había sido descalificado aunque los jueces decidieron que se disputase finalmente la collera. De esta forma, ayer se retomó y la primera liebre de 2´12 le daba el punto a collar rojo y la amonestación a collar blanco. Al poco correrían una nula de 46 segundos y en la tercera, y a la postre definitiva de 2´31, la galga de Diamante era descalificada por abandonar la persecución y el punto y la clasificacion se la llevaba Sandy de Lafervet, del club Baltuana propiedad de Diego Senovilla que se metía así en la finalisima. El Club Baltuana que preside Jesús alcanza así por tercera vez una final del Autonómico. Su rival será el Virgen del Agua, club federado en Segovia, que compite con Manila de Pérez Valentín, de propietarios zamoranos.

En la final del subgrupo 2 se enfrentarán El Chabolo (Valladolid) y Nava (Palencia) mientras que en el Subgrupo III se jugarán el pase a la final nacional La Perrita (Valladolid) e Ibérico (Salamanca).