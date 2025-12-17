Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL (COPA): TALAVERA-REAL MADRID )(2-3)

Cuadra Fernández y Mbappé arruinan el sueño del Talavera

El árbitro señaló un penalti muy controvertido y el francés anotó dos goles y provocó el tercero en un partido en el que los blancos terminaron pidiendo la hora

Kylian Mbappé abre el marcador con un gol de penalti muy protestado por los locales que señaló Cuadra Fernández

Fermín de la Calle

Madrid

Los árbitros españoles son malos y el miedo pavoroso que le tienen a Florentino Pérez y Real Madrid TV les hace aún peores. Lo confirmó Cuadra Fernández señalando un penalti lastimoso que ayudó a doblegar la resistencia de un Talavera que se mostró ordenado hasta que el colegiado balear se sacó una pena máxima de la manga. Pudo, y debió, haber pitado otro previo a Endrick que se tragó y no hubo VAR que le enmendase la plana. Pero quizás consciente de su error le regaló al Madrid una pena máxima que ni hacía falta a los de Xabi ni merecían los locales. El partido enloqueció en los minutos finales y el Madrid acabó pidiendo la hora y aferrándose a Mbappé para pasar a octavos.

A por el récord de Cristiano Ronaldo

El Real Madrid compareció en El Prado inmerso en el caos que vive y que afecta a Xabi Alonso, por su futuro, y al equipo, con un once en el que apareció Mbappé y no lo hicieron Vinícius ni Bellingham. El francés busca superar el récord de 59 goles en un año de Cristiano Ronaldo, para lo que le quedan dos partidos (Talavera y Sevilla en el Bernabéu) y necesita sumar tres goles.

Xabi Alonso, en el banquillo visitante de El Prado, con sus suplentes detrás

Comenzaron los locales perdiendo el respeto al Madrid, con Di Renzo y Doncel disparando los latidos de Xabi con dos ocasiones en el inicio. Desperdició Mbappé un mano a mano ante Jaime, tras pase de Endrick, quien dejó hambre y verticalidad en sus primeras intervenciones. El choque tenía movimiento en las áreas. Marcos Moreno hizo trabajar a Lunin antes de que Farrando evitase el primero del Madrid, tras un remate de Endrick, y Jaime sacase un testarazo de Gonzalo y una falta de Mastantuono. Encerraron los blancos a su rival en su área, pero el Talavera achicaba con orden para desesperación de un Xabi que esperaba el primer gol. Antes Di Renzo volvió a poner de pie a la grada local con otro zapatazo.

Dos goles en tres minutos

Hasta que a los 40 minutos Cuadra Fernández se inventó un penalti en un balón llovido que tropezó en un codo después de dar en la cabeza a un Marcos Moreno que forcejeaba con Carreras. El árbitro regaló a Kylian la oportunidad de desequilibrar el empate y el francés lo aprovechó. Tres minutos después, Kylian ganaba la línea de fondo y ponía un centro atrás que Farrando metió su portería. Trámite finiquitado, eliminatoria sentenciada.

Pareció sobrar la segunda parte, en la que Xabi dejó los 90 minutos a Mbappé para que marcase otro. No jugó ante el City, pero sí en Vitoria y Talavera. Y el partido terminó volviendo a caer en el caos cuando un gol de Nahuel en el 78 provocó el arreón final local. El Madrid se aferró a otro gol postrero decisivo de Kylian, pero un zapatazo de Isaiah devolvió la emoción. Mbappé salvó el pase, con una parada final salvadora de Lunin, y el Madrid se clasificó sufriendo, con un tanto de penalti cuestionable y otro en propia meta. Florentino toma nota. El Madrid de Xabi sigue instalado en el caos y se acerca un poco más a su despido.

TEMAS

