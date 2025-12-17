Recoletas supera sus debilidades para volver a ganar

El Recoletas Zamarat sufrió lo suyo ante sus propias debilidades pero terminó ganando a un Bosonik Unibasket que tuvo opciones hasta el último minuto pero terminó cediendo ante la cabeza fría de Aina Martín que supo acertar cuatro tiros libres en los últimos instantes para poner el definitivo 64-61.

Con escaso tiempo para recuperarse, las zamoranas afrontaron bastante frías el partido contra el Bosonik riojano después del juego brillante que habían mostrado el sábado anterior contra el Lima Horta catalán, al que superaron de principio a fin.

Ayer parecía otro día y las zamoranas tardaron casi tres minutos en anotar con un triple de Ana Pérez Relancio que ponía el 3-0. Su rival replicó pronto e incluso se puso por delante con 3-5.Ambos entrenadores decidieron realizar la primera rotación a los 7 minutos de juego parea intentar romper el equilibrio que reinaba en el marcador pero el encuentro continuó muy equilibrado con un Recoletas poco acertado que, pese a todo, cerraba el primer cuarto por delante con 11-7.

Pero las rotaciones comenzaron a funcionar en el bando zamorano y poco a poco las naranjas fueron incrementando su ventaja aprovechando que su rival volvió a estar sin anotar los tres primeros minutos del cuarto.

Marta Fernández dirigía bien al equipo y demostraba anotando un par de canasta que su recuperación va a buen ritmo y ya tiene olvidada la lesión. Además entraban en juego Bea Sánchez, con su triple habitual, y Aina Martín apoyaba para que el Zamarat se escapase a diez puntos en el marcador poco antes del descanso al que se llegó con 30-23.

Todo parecía apuntar a un partido tranquilo porque la segunda parte se inició en la misma tónica de solidez defensivas de las zamoranas que mantenían con relativa facilidad los diez puntos de ventaja. Pero bastó un cambio defensivo de las riojanas para que el conjunto de Raúl Pérez se descentrase y su rival comenzó a escalar peldaños aprovechando una defensa muy deficiente y una total desconcentración en la circulación del balón.

El equipo que en los últimos partidos parecía haber renunciado a esas lagunas de juego que había mostrado al principio de la temporada volvía a las andadas y veía como a falta de dos minutos para finalizar el tercer cuarto su rival se le subía a las barbas para ponerse por delante con un preocupante 40-45 sin que pareciera haber solución a la debacle.

Pero igual que se fue la inspiración, las zamoranas la recuperaron de la mano de Aina Martín que acertaba con un triple y con dos tiros libres para devolver la igualdad en el marcador.

Bosnit comenzó a acusar el enorme esfuerzo realizado con su corta plantilla y Marta Fernández tomó las riendas del Zamarat, echó mano de su genio y la situación comenzó a reconducirse con 49-45. El susto había pasado y el equipo riojano aprovechó el descanso antes del último cuarto para oxigenar a sus jugadoras y buscar recursos para retomar el acierto anterior.

El Recoletas volvió a la cancha con una gran intensidad y Raúl Pérez puso en la cancha su mejor quinteto.Había que manejar la tensión en el ambiente que impedía anotar a las zamoranas y el Bosonik lograba firmar el empate a 49 viendo como pasaba el tiempo y su rival no anotaba. Hubo que esperar casi cinco minutos para que Pouye pusiera el punto 51 y el empate se mantenía. La senegalesa del Zamarat parecía la más centrada y volvía a poner por delante a las zamoranas que no lograban superar su nueva laguna.

Y fue Ana Pérez la que se encargó de anotar el triple que volvió a distanciar al Zamarat (56-51) aunque las riojanas volvieron a acercarse y volvían a ver la victoria cerca. Era el momento de mantener la cabeza fría y sab er jugar los momentos decisivos: primero fue Aina la que forzó una personal para poner el 57-54 pero Unibasket respondía con un 2+1 que reponía el empate con solo dos minutos por delante.

Quedaba un mundo pero Tainta metía un triple provindencial y los tiempos muertos se sucedieron en ambas partes. Recoletas tenía la posesíón y 50 segundos por delante en los que Linda Van Shaik falló dos tiros libres para poner por delante a las riojanas, mientras Aina Martín sí metía los suyos. Mónica Alonso también certó y el partido llegó a sus últimos 13 segundos con el Recoletas un punto arriba pero bastó que las riojanas hiciera una falta rápida para que Aina Martín acertase de nuevo para poner el 64-61 que ya fue definitivo.