El CD Villaralbo "B" golea al Santa Croya y el Benavente B-Villalpando firma tablas con el Fresno de la Ribera en la Liga Provincial

El CD Villaralbo “B” se impuso de manera contundente al Santa Croya, líder de la Liga Provincial, con una victoria a domicilio en la que los villaralbinos dieron un golpe encima de la mesa para presentar sus credenciales en la lucha por los primeros puestos de la competición. Un triunfo que tuvo como figura destacada a José, autor de cuatro de los cinco goles de su equipo.

Un comienzo de color azulón

Tras unos minutos iniciales de tanteo por parte de los dos equipos, los visitantes comenzaron a dominar el juego, y a generar peligro sobre la portería de Mario, que veía como un error de Merchán propiciaba un mano a mano de José con el meta local, que significaría el primero para los azulones.

El Villaralbo B era superior al Santa Croya, y pudo aumentar la renta en varias ocasiones que se fueron al limbo. Antes del descanso, de nuevo José, tras servicio de Marcos B., ponía el segundo en el marcador. Los dos equipos reclamaron penas máximas, una clara patada de Merchán sobre Peña, y un posible contacto de Arce sobre Rubén, fueron las acciones protestadas por ambos conjuntos antes del paso por vestuarios, de una primera mitad en la que los villaralbinos dominaron todas las facetas del juego.

Firmeza tras el descanso

Tras el descanso, y pese a mover ficha los locales con cambios en el once, el filial del Villaralbo no permitió reacción alguna a los locales, y sabedores de la importancia de los tres puntos en juego, continuaron con su dominio ampliando la renta por mediación de José, que colaba el balón en la escuadra, con un gran lanzamiento de falta.

Berodas de penalti, maquillaba un resultado que cerraban primero José anotando también de penalti su cuarto gol, y después Manu para certificar una importante victoria que mete de nuevo a los azulones en la lucha por la liga pese a contar aún con una jornada más disputada.

Tablas para el Benavente "B"-Villalpando ante CD Fresno de la Ribera

El Benavente «B»-Villalpando saldó con empate su duelo con CD Fresno de la Ribera. Un choque entre dos grandes equipos que dispuso de alternativas en el juego y ocasiones para ambos conjuntos a lo largo de los 90 minutos.

Formación del CD Benavente B-Villalpando. / Cedida

Desde el inicio hubo ocasiones de gol en ambas porterías, pero los guardametas estuvieron muy acertados. Así, el empate a cero se mantuvo hasta el minuto 46 cuando, en una falta botada sobre la portería del Fresno, en un rechace Chusfer estuvo atento y marcó el 1-0 antes del descanso.

Reacción visitante

Con comienzo de la segunda mitad, Fresno de la Ribera intensificó su puesta en escena y puso a prueba al local Emilio, quien realizó varias intervenciones meritorias bajo palos. Así, obligó a los visitantes a dar un paso adelante y realizar cambios.

Expulsión y dominio local

Las sustituciones, sin embargo, no cambiaron el rumbo del envite y la expulsión de Héctor en el minuto 64 aumentó el dominio del Benavente "B"-Villalpando.

Empate sobre la bocina

Los locales, con buen juego, gozaron de varias ocasiones que no convirtieron. Una falta de eficacia que pagaron cara, pues Fresno de la Ribera logró empatar en el minuto 90 con un penalti señalado por falta de Víctor que anotó Javier.