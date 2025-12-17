Así fue la jornada de la cantera del Balonmano Zamora: Derbis de futuro y triunfos "pistacho" para recordar

La cantera del Balonmano Zamora volvió a dejar patente su crecimiento y competitividad en las diferentes categorías regionales el pasado fin de semana en una jornada con intensos encuentros, dos grandes derbis, victorias de mérito y derrotas con lecciones valiosas de cara al futuro.

Imagen de familia del derbi pistacho en categoría cadete.

Bellido Decoración se lleva el derbi ante Inmoarza (8-28)

Uno de los encuentros que más atención atrajo fue el derbi pistacho entre los equipos femeninos infantiles del club. Un duelo que ganó Bellido Decoración BMZ a Inmoarza BMZ "B" por 8-28 fruto de la defensa con avanzado bien trabajada del equipo ganador.

El Alfaraz Motor BM Zamora "c" se impone en Salamanca

También en categoría infantil, el Alfaraz Motor BM Zamora "C" firmó una victoria trabajada en Salamanca tras un partido de dos mitades muy distintas. En la primera, los errores zamoranos dieron ventaja a los locales; en la segunda, la defensa adelantada pistacho marcó las diferencias y permitió una victoria solvente (27-34).

Gran triunfo del BM Zamora "B" ante Ademar de León

El Ingenierosdelestado.BMZ "B" logró un triunfo de prestigio ante Ademar León en un duelo que llegó al descanso muy igualado (19-18). En la segunda mitad, los leoneses tomaron ventaja, pero un tiempo muerto y el ajuste defensivo zamorano dieron la vuelta al envite, que acabó con 40-36.

El Moralejo Selección celebra su último triunfo. / Balonmano Zamora

Exhibición del 12 Frailes BM Zamora "A" en Salamanca

El infantil "A" pistacho protagonizó una auténtica exhibición a domicilio frente al Ciudad de Salamanca donde desarmó a su rival con un sistema defensivo 3:2:1 para imponerse por un contundente 13-33.

Derrota "frenética" del Galán y Pastor BM Zamora "A"

El Galán y Pastor BM Zamora "A" cayó en Salamanca en un choque de alto ritmo y defensas poco contundentes como demostró el 23-22 con el que se alcanzó el descanso. El guion se mantuvo hasta el final, cuando la mayor contundencia defensiva local decantó el envite (46-43).

Bahía Príncipe gana el duelo pistacho contra Ángel Óptico

El gran duelo del fin de semana, el derbi entre los equipos cadetes femeninos, cayó del lado del Bahía Príncipe BMZ "A" que se impuso por un claro 26-46 a Ángel Óptico BMZ "B" en un duelo más igualado de lo que acabó reflejando el tanteo final.

El IES Universidad Laboral sale de vacío de Salamanca

El IES Universidad Laboral Zamora no pudo sumar en su visita al Fisioterapia Polo Ciudad de Salamanca. Pese a la buena actuación en portería y una actitud defensiva correcta, las pérdidas de balón y la falta de acierto en el tiro condenó a una clara derrota pistacho (28-22).

Brillante victoria del Moralejo Selección en Villares (31-36)

El filial pistacho logró una gran victoria en Segunda Nacional en Villares de la Reina, escenario en el que firmó un partido muy completo en todas las facetas con Víctor Mangas y Julio Belver como protagonistas. Moralejo Selección llegó a ganar por diez tantos, renta que supo gestionar sin sufrir en los minutos decisivos de la contienda.