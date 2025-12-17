El Circuito Provincial llega a su fin con el Open CP Duero

El Circuito Provincial de Pádel 2025 finalizará este fin de semana con la prueba que organizará el Club Pádel Duero en el Zamora Pádel Indoor, una competición en la que volverán a darse cita los mejores jugadores zamoranos de esta especialidad. El Open Pádel Duero se desarrollará a partir de la tarde de este viernes y las finales están previstas para la mañana del domingo, según anunciaron los organizadores en rueda de prensa celebrada en Caja Rural este miércoles.

Yolanda Sánchez, del club organizador, anunció que serán 51 las parejas que competirán, 18 masculinas y 23 femeninas, divididas ambas en tres categorías. La jugadora zamorana recordó asimismo que el Open tendrá carácter solidario ya que a través de Cruz Roja Juventud se recogerán juguetes en la misma sede de Zamora Pádel Indoor.

José Luis Marcos, presidente de la Asociación Zamorana de Clubes, anunció por su parte que en la Primera Categoría serán cabezas de serie Víctor Ortega-Alejandro Villarroel, junto a César Andrés-Rodrigo Díaz y también tendrá opciones Pablo Andrés y Josete Hidalgo. En Segunda, la primera cabeza de serie será la pareja que integran Jorge Álvarez y Daniel Velasco, mientras que en el segundo puesto del ranking parten Héctor Magarzo y Miguel Pérez; Antonio Fradejas y el infantil Jorge Castaño también están entre los favoritos.

En Tercera Categoría son los favoritos Asier Santos y Antonio Lozano, y en segunda posición, Manuel Martínez y Alfonso de la Fuente, aunque también parten con opciones César Antruejo y Borja Rodríguez.

En féminas, Alba Castaño y Merce Santos serán cabezas de serie, junto a Nuria Tomé-Mila de Mena y Yolanda Sánchez-Marta Casas; en Segunda son favorias Lourdes Alvaredo y Sara de Anta; junto a Cristina de Ana-María Garretas y Ana Peralta-Teresa Almendros. Y en Tercera son favoritas Cristina de Castro y Dorleta del Bosque.

La Federación Territorial organizará el próximo sábado 27 de diciembre en las instalaciones de Activa Pádel Los Llanos, su Concentración de Menores, dirigida a jugadores de las categorías Prebenjamín a Infantil, una concentración que ha pasado de tener carácter competitivo en anteriores ediciones a un clínic dirigido por monitores titulados dirigido a perfeccionar la técnica de los participantes.

La organización espera alcanzar los cien participantes de todos los niveles y ha abierto el plazo de inscripción en la web de la Federación Territorial. Cuatro serán los monitores que se repartirán por edades a los participantes, con horarios de 9.30 a 11.30 horas para los más pequeños, y a partir de las 11.30 horas para Alevines e Infantiles.

El acto de presentación de estas dos actividades se celebró este miércoles en la sede de Caja Rural con la participación del diputado de Deportes, Juan del Canto, y de Laura Huertos, de la entidad bancaria zamorana.