El toresano Rubén Revuelta, segundo en el Autonómico de 200 vallas

El toresano Rubén Revuelta consiguió una magnífica medalla de plata en el Campeonato de Castilla y León en Pista Cubierta en la prueba de 200 metros vallas en la prueba disputada en la pista de Salamanca. Los 200 vallas es una prueba novedosa que se celebra en pocas comunidades. Revuelta corrió en la segunda serie de las dos que se disputaron y lograba imponerse con un crono de 25´´26, segundo y medio más que el vencedor de la otra final, el burgalés Alex Ibáñez Arauzo ( Aranda Granja D. Chico Ibercaja) que con 23´´67 se alzó con el título absoluto de Castilla y León.

El vallista del Vino de Toro Caja Rural salió muy fuerte y, desde el pistoletazo de salida marcaría el ritmo a sus rivales, estableciedo distancias con ellos y ya en la última valla, se equivocó en los pasos y tuvo que aminorar el ritmo, lo que le obligó a bajar el ritmo y las posibilidades de mejorar su crono. Aún así lograba alzarse con el título de subcampeón autonómico. También compitió en los 60 m. vallas dentro de un control absoluto, y lograba alzarse con el primer puesto con 8´´63 realizados en la final, mientras que en la semifinal se tuvo que conformar con un discreto 9´´05, como consecuencia de una desafortunada salida. En el mismo marco, Medea Hernández y Blanca García, en los 60 y 1500 lisos lograban mejorar sus marcas personales.n