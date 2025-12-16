Iván Bueno, del Vino de Toro caja Rural, mejoró su marca personal en el Nacional de Marcha

Ivan Bueno Vázquez, el joven marchador del Vino de Toro Caja Rural volvió a un Campeonato de España de Marcha de Invierno de Promoción, con la sana intencion de disfrutar y desquitarse de la pasada experiencia en Marín (Pontevedra) donde se celebró el Nacional de Federaciones en el que fue descalificado. El toresano acudía con la décima sexta mejor marca de los participantes y en un buen momento deportivo y cumplió con sus espectativas.

La competición se celebró en Barco de Valdeorras sobre un circuito de 1 kilómetro. Ivan Bueno inició la prueba con mucha precaución y muy pendiente de que su marcha fuera la más correcta posible a los ojos de los respectivos jueces que controlaron la prueba, con lo que el ritmo impuesto por el joven marchador toresano fue ligeramente inferior al de los favoritos, con el claro objetivo de finalizar la prueba, objetivo que logró terminando en la vigésima primera posición con un crono de 14´33, que es su nueva marca personal en ruta y, lo que es más importante, finalizaba los 3 km marcha con tan solo una advertencia de marcha irregular.