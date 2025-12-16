Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF

El ex jugador del Zamora CF Ángel García Refoyo "Angelito" ha fallecido este martes a consecuencia de la enfermedad que venía padeciendo durante un tiempo. Angelito fue jugador del Zamora CF en las categorías inferiores y consiguió el primer ascenso rojiblanco a la máxima categoría de juveniles formando parte de una generación de magníficos jugadores como eran el portero Abel, David Fernández, David Rodríguez, David Pascual, Felipe, entre otros. Posteriormente debutó con el Zamora CF en Tercera División a las órdenes de Luis Alfredo Puente y de Miguel Ángel Montes.

Tras colgar la botas, Angel García optó por ser entrenador en la cantera del club rojiblanco durante la etapa de José María Casas como presidente. Desde hace años dirigía además el Campus de Verano del Zamora junto a otros técnicos zamoranos.