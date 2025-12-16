Diego Epifanio: "El CB Zamora sabe a lo que debe jugar contra cada rival"

Tras un rival temible como era y fue CB Coruña, el CB Zamora afrontará en este apretadísimo final de año, casi sin tiempo para recuperarse, a otro de los grandes de la Liga, un Obradoiro que, como ya le había pasado el pasado año, está yendo de menos a más y vuelve a ser claro candidato al ascenso.

El equipo de Saulo Hernández vuelve a tener mucho que ganar y muy poco que perder este martes en el pabellón Fontes do Sar donde tendrá muy difícil ganar, pero no renuncia a nada. El técnico zamorano, que destacó el trabajo de sus hombres pese a la derrota ante Coruña cree que la cancha de Obradoiro es una de las más complicadas de la categoría, "no sólo por el nivel que tiene la plantilla y más con las incorporaciones recientes de y Kravics, que si ya estaba entre las favoritas, se ha convertido en una superplantilla con doce jugadores de primerísimo nivel a disposición además de un gran entrenador" , además el CB Zamora viajará con apenas tres días de descanso tras jugar el sábado un partido muy exigente contra Coruña, "mientras ellos descansaron en la semana pasada y han contado con diez días de preparación y llevan ocho partidos seguidos ganados con lo que están en muy buena dinámica".

Antes esta situación, Saulo Hernández Bris cree que su equipo debe afrontar el partido "con la misma predisposición del partido contra Coruña, sabiendo que ellos tienen muchos puntos fuertes, que prácticamente no hay nada a lo que puedas agarrarte para encontrar en ellos debilidades, pero si somos capaces de jugar cada posesión como si fuese la última, y de poner toda nuestra voluntad y energía en la pista, vamos a tener oportunidades de competir el partido y así lo vamos a afrontar", señaló el técnico zamorano en declaraciones realizadas al Club.

Efectivamente, Obradoiro -descendido en la pasada campaña desde la Liga ACB- ocupa la tercera posición a dos victorias del líder que sigue siendo Coruña, igualado con Estudiantes. El conjunto santiagués que dirige Diego Epifanio, que ha llegado esta temporada tras preparar en ACB a Coruña, no comenzó bien la campaña y cedió dos partidos que no debía haber perdido en condiciones normales en Menorca (97-77) y contra Cantabria (82-87), pero desde enconces no ha vuelto a terminar por debajo en el marcador y es ya un serio rival para discutirle la primera plaza a Leyma Coruña y a Movistar Estudiantes que son ahora sus directos rivales.

Finaliza la semana de descanso del Monbus Obradoiro para entrar en una nueva fase de exigencia máxima. El equipo dirigido por Diego Epifanio se prepara para recibir este mismo martes al Caja Rural CB Zamora y visitar el domingo al colista de la categoría, el Palmer Basket Mallorca Palma. Diego Epifanio ha disfrutado de tiempo suficiente para preparar el primero de estos duelos y pulir a su equipo en cuestiones generales para preparar su camino para asaltar el liderato. El técnico, acompañado por el director deportivo Héctor Galán, presenciaron en directo el partido que el sábado disputó el CB Zamora contra el CB Coruña. Esta semana de doble encuentro precede a la fecha marcada en rojo para el baloncesto gallego: el derbi en Sar ante el Leyma Coruña, líder de la Primera FEB. El Obra quiere llegar fuerte al choque con los herculinos, en lo moral, en resultados y en su juego. Eso sí, en el camino no debe estar pensando en A Coruña y todos los focos deben de estar puestos en Zamora y, acto seguido, en el Palmer Basket.

La realidad es que el conjunto compostelano llegó del parón de las ventanas FIBA apalizando al Flexicar Fuenlabra (97-69), pero sin dejar buen sabor de boca. Le costó arrancar ante un rival que acudió con pocos jugadores del primer equipo y sin opciones. Los compostelanos pudieron romper antes el choque de haber ofrecido su mejor versión, por lo que este segundo parón habrá servido para mentalizarse de que, para ganar, hay que hacer las cosas mejor.

El la ciudad del Apóstol creen que "Zamora será un test idóneo para lucir capacidades ante un rival exigente que está siendo uno de los equipos que más ha sorprendido en este inicio de la competición. De hecho, fueron capaces de meterle el miedo en el cuerpo al Leyma Coruña este sábado, remontando tras el descanso para ponerse a un punto tras el tercer cuarto, aunque hasta ahí les duró el empuje ante el líder", informaba ayer el diario La Opinión de Coruña.

Pese a la derrota, el CB Zamora ha vuelto a demostrar que es capaz de competirle a cualquiera y reaparecer en los encuentros. El Obradoiro no tendrá lugar ni para las relajaciones ni las dudas, obligado a demostrar que es uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso con un ejemplo de equipo sólido en los dos lados de la pista.

Los compostelanos pueden respirar un poco con respecto a la presión de los que vienen por detrás, ya que el tropiezo del Súper Agropal Palencia en su feudo (64-76) ante el Inveready Gipuzkoa pone a los castellanos con dos derrotas más que los de la capital gallega. El HLA Alicante también cayó por la mínima con el Alimerka Oviedo, próximo rival del CB Zamora el domingo que viene a las 12.30 horas en el Ángel Nieto.

Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, alertó este lunes de la peligrosidad del Caja Rural Zamora. "Es un equipo que tiene mucha velocidad, es el segundo en porcentaje de tiro de tres de la competición con un 40 por ciento, que intenta castigar siempre los primeros segundos y luego creo que preparan muy bien los partidos. Ellos saben a lo que quieren jugar con cada rival, saben dónde están los puntos débiles o los puntos atacables de los rivales y ahí ponen el foco. Zamora nos va a exigir mucho", advirtió. Epi elogió el trabajo que está realizando Saulo Hernández en el conjunto zamorano, un bloque "muy peligroso" a nivel defensivo y letal en las transiciones porque "sus grandes también corren mucho". Epifanio, no obstante, admitió que la posible baja del base Ty Roberts sería una buena noticia para el Obradoiro porque el californiano es una de las principales armas ofensivas de su próximo rival. "No sabemos si podrá jugar o no Roberts, pero es un jugador que no está en las estadísticas porque solo ha podido jugar tres partidos y en las estadísticas entran los resultados de cinco partidos. Hasta ahora hizo 22 puntos de media en los tres partidos en los que estuvo", recordó.

El técnico breoganista también apuntó a los dos bases "generadores" del Zamora porque, a su entender, están haciendo jugar "muy bien" a su equipo, además de que tienen "capacidad de anotar de distinta manera". "Peris está jugando a un grandísimo nivel ofensivo, y Rogers es un jugador al que le están sacando mucho rendimiento", incidió. n