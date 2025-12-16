El CB Zamora Caja Rural cae estrepitosamente en Santiago

El CB Zamora Caja Rural no tuvo nada que hacer (106-80) en su visita al poderoso Mombus Obradoiro que demostró una clara superioridad ya que siempre fue por delante en el marcador y no bajó la guardia hasta que alcanzó los 30 puntos de ventaja en el último cuarto.

Ni siquiera en el primer cuarto lograron los de Saulo Hernández inquietar al conjunto gallego y ya el primer parcial suponía un serio lastre para los zamoranos con 29-21. En el segundo cuarto se equilibraron un tanto las fuerzas pero el 56-43 del descanso dejaba ya escaso margen de reacción para el CBZ que vio como perdía definitivamente sus opciones cuando, tras el descanso, el Obradoiro mostró su mejor versión para irse definitivamente con 88-60 tras un parcial de 32-17. El último cuarto comenzó con el equipo gallego distanciado a 30 puntos (90-60) y todo resuelto por lo que el resto del partido ya no tuvo trascendencia hasta el definitivo (106-80) .

Pese al duro revés, en las filas zamoranas se registró la buena noticia de la reaparición del base Ty Roberts tras su larga lesión. El norteamericano jugó cinco minutos en el primer cuarto y no volvió a la cancha. Rogerts y Omar Lo fueron los mejores en el CB Zamora.