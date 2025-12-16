El Balonmano Zamora presume de cantera: los "pequeños guerreros" preparan el CESA 2026

La cantera del Balonmano Zamora sigue dando sus frutos y la apuesta del club por la formación recibe respuesta a nivel regional con la participación de varios de sus jugadores con las selecciones de Castilla y León de sus respectivas categorías. Combinados que preparan el próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en el que, casi con seguridad, la entidad pistacho estará representada.

Un buen puñado de "pequeños guerreros" con "la arlequinada"

Son varios los “pequeños guerreros” que han participado en los últimos meses en las distintas concentraciones organizadas por la FCYLBM, contando mucho de ellos con posibilidades de acudir a la cita nacional.

Infantiles en las convocatorias

En categoría infantil masculina, los canteranos Fermín Cabrero, Héctor Pérez, Yago Mazón y Jaime Díez han formado parte de las convocatorias autonómicas; mientras que, dentro de las convocatorias femeninas, Julia Román ha sido la única representante del Balonmano Zamora.

Presencia cadete

La presencia zamorana se ha extendido también a la categoría cadete, con Aitor Alonso y Rodrigo Bores en el combinado masculino y Alba Díez en el cadete femenino.

Sergio entre los juveniles de Castilla y León

La participación zamorana la ha completado Sergio Mangas, que ha participado en la preparación del combinado juvenil masculino, reafirmando la continuidad del trabajo formativo a lo largo de todas las etapas.

Orgullo de club

Desde el Balonmano Zamora señalan sentir “una enorme satisfacción por la presencia de jugadores y jugadoras de la cantera en las distintas selecciones autonómicas”, señalando que la convocatoria de estos jugadores a las concentraciones son “un reconocimiento al esfuerzo diario de los deportistas, al compromiso de las familias y al trabajo constante de entrenadores y coordinadores” que forman una cantera pistacho que es ejemplo en la provincia y la región.