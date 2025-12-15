El Zamora CF respira: se aleja del descenso y se sitúa a un punto de los puestos de privilegio

El Zamora CF se encuentra en su mejor momento de la temporada y eso tiene una repercusión directa en la clasificación. El equipo de Óscar Cano, que parece haber dado con la tecla, es octavo y acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota (tres victorias ante Talavera, Osasuna B y Cacereño, y un empate frente al Madrid Castilla) y esos resultados colocan a los rojiblancos en una situación mucho más cómoda en la tabla que permite respirar y volver a soñar con objetivos grandes, que son de los que se hablaba en verano cuando se estaba en plena confección del equipo.

De este modo, después de muchas jornadas con los puestos de descenso pisándoles los talones, la plantilla de la capital del Duero ha dado un salto cuantitativo y con 23 puntos en su casillero pasará la semana a tan solo uno de las plazas de privilegio, lo que abre la posibilidad asaltar el play-off de cara a las vacaciones de Navidad, aunque para ello no dependen solo de sí mismos.

A 6 del descenso

En el lado opuesto, la situación también es mucho más halagüeña, y el Zamora ha abierto, por fin, un hueco importante respecto a los equipos que ahora mismo perderían la categoría. En concreto los zamoranos están a 6 puntos de un descenso que ocupan en estos momentos Cacereño, Talavera, Arenteiro, Guadalajara y Ponferradina, lo que sin duda es un importante respiro en el club y para una "planta noble" en la que ha habido muchos nervios y temores que ya parecen olvidados.

Así las cosas, y con los últimos marcadores obtenidos, el Zamora CF es el plantel más en forma de las últimas cuatro jornadas, con 10 puntos de 12 puestos en juego sumados, una racha que solo iguala el líder, el Tenerife, y que pretenden prolongar. Ahora ya toca el último arreón del año y, de nuevo, tocará desplazamiento. El equipo cerrará 2025 con la visita a un Guadalajara que, al igual que el Cacereño, los recibirá con muchas necesidades y urgencias. La plantilla pondrá de nuevo su estado de forma a prueba antes de las vacaciones.

Kike Márquez celebra el segundo gol que marcó en el Príncipe Felipe de Cáceres. / A11

Pichichi y todo un referente para el equipo

El buen momento colecivo lo es también individual para muchos de los jugadores. Kike Márquez es por méritos propios la gran referencia del Zamora CF, un hecho que reconocen dentro del vestuario, en el staff técnico y entre los rivales. El de Sanlúcar de Barrameda atraviesa un magnífico momento de forma que se refleja no solo en su buen juego, con el que dirige la "orquesta rojiblanca", sino también en asistencias y goles. El actual "7" del Zamora suma 6 dianas en su casillero particular, siendo el pichichi del equipo del Duero, pero también todo un líder que aporta su veteranía y experiencia, y eso también suma.