El Zamora CF prepara promociones para el partido de 2026 contra el Arenas Club de Getxo y presenta la venta de abonos de media temporada

El Zamora CF ya piensa en 2026. Concretamente, en el primer partido del próximo año que disputará ante el Arenas Club de Getxo. Un encuentro para el que ha preparado una serie de promociones especiales con el fin de gozar del máximo apoyo posible en las gradas del Ruta de la Plata.

Dos acciones importantes

Según ha señalado este lunes la entidad rojiblanca, las acciones dirigidas a su afición para el encuentro del próximo día 4 de enero a las 16.30 horas son principalmente dos:

En primer lugar, las promociones para el propio encuentro ante el Arenas Club de Getxo. Habrá una promoción para socios, pudiendo cada abonado del club que adquiera una entrada presentando su carnet gozar de una segunda localidad gratuita en la misma zona.

Campaña solidaria

Además, habrá una campaña solidaria infantil. Cada niño o niña que done un juguete en buen estado recibirá una entrada infantil gratuita para el encuentro. Todos los juguetes recogidos se donarán por el club a niños y niñas necesitados de cara a la visita de los Reyes Magos.

Venta de abonos de media temporada

Por otra parte, el club también ha anunciado que mañana abre la venta de abonos de media temporada. Una iniciativa con la que también se espera potenciar la afluencia de público para el primer encuentro de 2026.

El primer partido de 2026, incluido

En este caso, los abonos de media temporada incluirán el partido del Arenas de Getxo, aunque corresponda a la primera vuelta. Un gesto que hace todavía más atractivos los precios que ha presentado el Zamora CF para este tipo de abono.

Precios para disfrutar lo que resta de curso

El club rojiblanco ha presentado la tabla de precios de media temporada, detallando los siguientes costes en función de la zona de la localidad y la edad del titular:

Tribuna : adulto 120 euros, joven 80 euros e infantil 20 euros.

: adulto 120 euros, joven 80 euros e infantil 20 euros. Preferencia : adulto 100 euros, joven 70 euros e infantil 20 euros

: adulto 100 euros, joven 70 euros e infantil 20 euros Fondos: adulto 80 euros, joven 60 euros e infantil 20 euros

Entrenamiento de puertas abiertas para empezar bien 2026

Por último, pero no por ello menos importante, el Zamora CF realizará otra actividad muy interesante para su afición: un entrenamiento a puertas abiertas. La sesión tendrá lugar el primer día de 2026, el jueves 1 de enero, y cualquier aficionado podrá acudir al Ruta de la Plata para acompañar al grupo en su jornada de trabajo.