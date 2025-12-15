Fútbol
El Zamora CF prepara promociones para el partido de 2026 contra el Arenas Club de Getxo y presenta la venta de abonos de media temporada
El Zamora CF realizará un entrenamiento a puertas abiertas el 1 de enero de 2026 en el Ruta de la Plata, permitiendo a los aficionados acompañar al equipo en su primera sesión del año
El Zamora CF ya piensa en 2026. Concretamente, en el primer partido del próximo año que disputará ante el Arenas Club de Getxo. Un encuentro para el que ha preparado una serie de promociones especiales con el fin de gozar del máximo apoyo posible en las gradas del Ruta de la Plata.
Dos acciones importantes
Según ha señalado este lunes la entidad rojiblanca, las acciones dirigidas a su afición para el encuentro del próximo día 4 de enero a las 16.30 horas son principalmente dos:
En primer lugar, las promociones para el propio encuentro ante el Arenas Club de Getxo. Habrá una promoción para socios, pudiendo cada abonado del club que adquiera una entrada presentando su carnet gozar de una segunda localidad gratuita en la misma zona.
Campaña solidaria
Además, habrá una campaña solidaria infantil. Cada niño o niña que done un juguete en buen estado recibirá una entrada infantil gratuita para el encuentro. Todos los juguetes recogidos se donarán por el club a niños y niñas necesitados de cara a la visita de los Reyes Magos.
Venta de abonos de media temporada
Por otra parte, el club también ha anunciado que mañana abre la venta de abonos de media temporada. Una iniciativa con la que también se espera potenciar la afluencia de público para el primer encuentro de 2026.
El primer partido de 2026, incluido
En este caso, los abonos de media temporada incluirán el partido del Arenas de Getxo, aunque corresponda a la primera vuelta. Un gesto que hace todavía más atractivos los precios que ha presentado el Zamora CF para este tipo de abono.
Precios para disfrutar lo que resta de curso
El club rojiblanco ha presentado la tabla de precios de media temporada, detallando los siguientes costes en función de la zona de la localidad y la edad del titular:
- Tribuna: adulto 120 euros, joven 80 euros e infantil 20 euros.
- Preferencia: adulto 100 euros, joven 70 euros e infantil 20 euros
- Fondos: adulto 80 euros, joven 60 euros e infantil 20 euros
Entrenamiento de puertas abiertas para empezar bien 2026
Por último, pero no por ello menos importante, el Zamora CF realizará otra actividad muy interesante para su afición: un entrenamiento a puertas abiertas. La sesión tendrá lugar el primer día de 2026, el jueves 1 de enero, y cualquier aficionado podrá acudir al Ruta de la Plata para acompañar al grupo en su jornada de trabajo.
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- La Diputación de Zamora detecta 371 fugas en las redes de abastecimiento gracias a este aparato
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- Hay un pueblo de Zamora donde la ilusión de la Navidad ya ha llegado, ¿quieres saber cuál es y por qué?
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Zamora es Mordor: ¿por qué hay tanta niebla en la provincia y en otras limítrofes no?
- Aparatoso accidente en Lubián: un camionero de 56 años, atrapado tras volcar su vehículo en la autovía A-52