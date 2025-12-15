Triple oro para Diego Palazuelo en el Campeonato de España de Invierno

Diego Palazuelo, deportista de Salvamento y Socorrismo Benavente, se convirtió el pasado fin de semana en uno de los grandes protagonistas del IV Spanish Winter Open - Campeonato de España de Invierno Open Juvenil, Júnior y Absoluto disputado en Ourense.

Triple oro nacional

Diego Palazuelo fue la gran figura en su categoría, firmando un excelso triplete de oros nacionales al imponerse en las pruebas de 50 metros arrastre de maniquí, 200 metros natación con obstáculo y 100 metros combinada de salvamento.

Una plata que reluce

Además, el rendimiento del socorrista benaventano no quedó ahí. Palazuelo sumó a sus tres triunfos nacionales un subcampeonato en la exigente prueba de supersocorrista, demostrando una versatilidad y constancia que lo sitúan entre los nombres más destacados del panorama nacional juvenil.

Más medallas y reconocimiento para Benavente

El salvamento benaventano tuvo en Palazuelo su referencia, pero fue uno de los más destacados de la cita celebrada en Ourense gracias al sobresaliente trabajo del resto de los integrantes de su equipo en aguas gallegas. Un conjunto que hizo del podio su hogar en Ourense.

Paula Martínez, bicampeona y promesa emergente

La también juvenil Paula Martínez, en su primer año de categoría, dejó claro que el futuro del club está asegurado. Conquistó dos títulos nacionales en 100 metros socorrista y en supersocorrista, además de un bronce en la combinada de salvamento. Su regularidad la llevó a rozar el podio en el 50 arrastre de maniquí, confirmando que su progresión apunta a consolidarla como una de las grandes promesas del socorrismo español.

Carolina Ganado, experiencia y podio absoluto

La representación del club en categoría absoluta tuvo nombre propio: Carolina Ganado. La deportista se colgó el bronce en la prueba de obstáculo, y estuvo presente en las finales de supersocorrista y 50 arrastre de maniquí, quedándose muy cerca de las medallas en la combinada de socorrismo. Su actuación refuerza la competitividad del Benavente también en las categorías superiores.

Carolina Ganado / Eva Ponte

Alexia Carrera, regularidad y carácter competitivo

Completando la expedición, Alexia Carrera mostró una destacada regularidad en un campeonato de altísimo nivel. Aunque no alcanzó el podio, su desempeño refleja el carácter y la preparación que exige el salvamento deportivo, aportando solidez al equipo y experiencia en un entorno tan exigente como el nacional e internacional.

Un club en crecimiento constante

Los resultados obtenidos en Ourense confirman el excelente momento del Club Salvamento y Socorrismo Benavente, que con apenas cuatro representantes logró situarse entre los protagonistas del campeonato. La combinación de juventud, talento y experiencia convierte al club en una referencia dentro del salvamento y socorrismo español