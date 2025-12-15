Raúl Pérez: "Estos son los partidos que hay que ganar"

Feliz se mostró tras la victoria ante Lima Horta el entrenador del Recoletas Zamora, Raúl Pérez, y resaltó que "ganar a Lima de 27 puntos no es fácil porque es un equipo que a mi me está gustando mucho y se lo he dicho a su entrenador. Creo que es el equipo que más me ha sorprendido de la Liga y demostramos que contra los equipos de mitad o de baja tabla estamos dominando los partidos y es buena señal porque, cuando competimos con los grandes se lo ponemos difícil aunque no ganemos. Pero hay que ganar a los equipos que tenemos que ganar y las chicas dan siempre el cien por cien".

El entrenador extremeño continuó destacando que "en la primera parte hoy hemos tenido muchos fallos tontos que no solemos tener y eso nos ha condenado y no hemos podido irnos más que cinco arriba, pero la segunda parte ha sido espectacular tanto en defensa como en ataque". Raúl Pérez remarcó la buena actuación de sus chicas en ataque y en defensa "cuando estamos a ese nivel, somos muy difíciles de parar".

Lima Horta dio la impresión de arrojar demasiado pronto la toalla aunque el entrenador del Recoletas puntualizó que "los rivales nos tienen mucho respeto, pese a que íbamos con cinco victorias y cinco derrotas, pero los equipos que juegan contra nosotros saben que hacemos las cosas bien, y en cuanto se quedan por debajo, bajan los brazos porque creen que somos un equipo muy duro. En la primera parte nos hemos ido de 12 y se han puesto a 5 pero ha sido más por deméritos nuestros porque hemos tenido fallos de infantiles. El mérito es de las chicas que siguen y siempre quieren más. Eso dice mucho de este equipo tan joven", concluyó Raúl Pérez.