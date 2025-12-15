El Pabellón Ángel Nieto, punto de reencuentros

El pabellón Ángel Nieto es el punto de encuentro del mundillo deportivo zamorano y lo fue especialmente este sábado gracias a los clubes de baloncesto. La visita del CB Coruña y del catalán Lima Horta hizo posible una intensa jornada con algunos protagonistas inesperados como fue el ex jugador del CB Zamora, Mario Aguado, que regresó a la ciudad en la que vivió y fue todo un ídolo durante los años 93 a 95; pero también hubo un regreso significativo como el que fuera también gran jugador blanquiazul, Héctor Galán, ahora como director deportivo de otro de los grandes clubes de Primera FEB, Héctor Galán.

El pabellón municipal registró para el CB Zamora-CB Coruña una de las mejores entradas de público de la temporada, a lo que contribuyeron los cerca de dos centenares de seguidores coruñeses que dejaron patente un gran espíritu deportivo tanto para afrontar los malos momentos por los que pasó su equipo, como para asumir la victoria final que disfrutaron junto a sus jugadores en una de las esquinas del Ángel Nieto.

Pero el gran protagonista de la jornada fue un Mario Aguado que regresó a Zamora aprovechando que su hija Mireia jugaba en el Lima-Horta el partido de Liga Challenge contra el Recoletas Zamarat que se saldó con una clara victoria del equipo zamorano. Aguado estuvo acompañado por el que era delegado de equipo entonces, Antonio Villar; y por el que fue su compañero como jugador, Juan Ángel. Recordó en declaraciones a este periódico aquella época en la que el CBZ militaba en la Primera División del basket nacional, el primer año a las órdenes de Boban Vuckevic y en la segunda en la primera edición de la Liga EBA en la que el equipo, vinculado al CB Salamanca, acarició el ascenso a la ACB.

"He visto a mucha gente de aquella época y he aprovechado para ver también el partido de mi hija", señaló en la grada del Municipal zamorano que mantiene su vinculación con el baloncesto porque "todavía juego un partidito a la semana, mientras las rodillas aguante, ahí vamos a estar. Es en una liga de veteranos". Aguado recordó que "estuve entrenando un tiempo pero cuando empecé a trabajar no era competible y al tener las dos niñas ya no me lo volví a plantear".

Respecto a su hija Mireia Aguado, que anotó 10 puntos contra el Recoletas (82-55) y fue la jugadora más valorada del equipo barcelonés, Mario Aguado añade que "está empezando su carrera, yo le doy consejos, no me hace mucho caso, pero lo intento".

Y lo que son las cosas, Aguado también se encontró en el Ángel Nieto con el entrenador del Leyma Coruña, Carles Marco, con el que coincidió hace más de 30 años en el mismo pabellón zamorano cuando ambos eran jugadores y el técnico catalán militaba con Jordi LLorens y César Sanmartín en el Sant Josep, filial del Joventut: "Veinte añitos que teníamos y vinimos a darles guerra al CB Zamora en el que estaba Mario. "Ese año perdimos la semifinal para ascender contra el CB Salamanca que vinculó al Zamora al año siguiente".

También estuvo en el partido contra Coruña otro ex del CBZ, Héctor Galán, que ha realizado visitas más frecuentes a la ciudad, aunque esta vez estuvo acompañado por el entrenador del Obradoiro, Diego Epifanio, compañero y buen amigo del zamorano Javier Carnero en el curso de entrenador nacional que realizaron juntos. Obradoiro será el rival del equipo zamorano este martes en Santiago.