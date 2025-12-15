Oji, entrenador del CD Villaralbo: "De perder, que sea así"

Oji, entrenador del CD Villaralbo, señaló tras la derrota de los suyos ante el CD Guijueloque, de perder, siempre prefiere que sea como ocurrió en tierras charras. Caer derrotado dando la cara y jugando de tú a tú a un cuadro chacinero que se impuso por la mínima.

Un gran inicio de partido

"Ha sido un partido en el que salimos muy bien y los primeros quince minutos sometimos al rival. El Guijuelo no podía salir de su campo y, además, tuvimos un par de ocasiones claras que pudimos haber materializado", comentaba el técnico, ampliando su análisis: "A partir de ahí, no nos hemos encontrado bien y el rival nos ha sometido atrás porque nos faltó ajustar algunos detalles atrás".

Once inicial del CD Villaralbo en Guijuelo. / Cedida

El gol, decisivo y "polémico"

Para Oji, el punto decisivo estuvo en el gol local, a su juicio merecido por el CD Guijuelo. "En la segunda mitad, creo que el gol del Guijuelo alargó ese momento. Fue un gol merecido, porque nos habían hundido mucho y nos costaba salir", explicaba el zamorano, que no quiso dejar sin apuntar que, "después de ver el vídeo" le pareció que la acción ocurrió "en fuera de juego".

Un final azulón

A partir de ahí, en opinión de Oji, el CD Villaralbo "mejoró y los últimos quince minutos fue a por el partido". "Dimos un palo y tuvimos ocasiones claras para marcar", apuntó el entrenador, afirmando sentirse "orgulloso de los jugadores porque siguieron el partido a la perfección", aunque "el resultado duele".

Orgullo pese a la derrota

Pese a la derrota, que corta la buena marcha del equipo, Oji afirmó: "Es una derrota que duele, pero de perder, que sea así siempre". "No le puedo pedir más al equipo, nos hemos desgastado tras una buena semana de trabajo y eso me deja tranquilo. Los chicos creen en lo que hacemos y, hoy, los suplentes sumaron mucho", indicó.

Falto algo de "hambre"

Como cierre de su análisis, Oji comentó que, si algo faltó para que el CD Villaralbo pudiera puntuar en tierras charras fue "un poco de hambre", recordando a su vez ocasiones claras. "El CD Guijuelo nos ha generado tres o cuatro ocasiones, pero nosotros también a ellos. Hemos tenido dos claras en la primera mitad y, en la segunda, el mano a mano de Abel y el palo de Emma. En los últimos quince minutos creo que fuimos superiores a ellos", aseguró.

Importante cierre a 2025

Por último, Oji destacó que su equipo se pondrá hoy en marcha para "preparar un nuevo partido, un partido muy importante" con el que CD Villaralbo cerrará 2025. "Es muy importante porque jugamos contra un rival directo y en casa tenemos que ser fuertes, además de intentar volver cuanto antes a la dinámica positiva", destacó el entrenador, deseando "contar con la afición para sacar estos tres puntos que pueden ser un antes y un después en el devenir de la liga".