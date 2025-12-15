GALGOS / Copa Zamora
La niebla impidió correr a los galgos en Granja de Moreruela el domingo
Diamante, Moreruela, Arcenillas y Tomillar se clasificaron el sábado para cuartos de final en Fuentes de Ropel
Los clubes Diamante, Moreruela, Arcenillas y El Tomillar consiguieron la clasificación para cuartos de final de la Copa Zamora en la jornada disputada el sábado en Fuentes de Ropel. Sin embargo, la niebla impidió que se disputaran ayer las otras cuatro colleras en Granja de Moreruela.
En Fuentes de Ropel, Diamante y Galgosalada necesitaron cuatro liebres: una primera de 1´42 en la que solo engalgó la perra de Galgosalada, dos nulas por tiempo de 45´´ y 53´´, y la definitiva de 2´09 en la que se impuso por 2/1 el club Diamante.
En la segunda collera se enfrentaron Moreruela y Baltuana y tras una primera liebre nula de 38 segundos, Moreruela logró la unanimidad de los tres jueces. También saldó con un 3/0 su pase a cuartos de final Arcenillas en su enfrentamiento con Santa Cristina de la Polvorosa tras una liebre de 1´51,
Rocío y El Tomillar disputaron la mejor liebre de la jornada en la que el pañuelo blanco se impuso con un tiempo de 2´21.
Por el momento se desconoce cuándo podrán correrse las otras cuatro colleras que había previstas para el domingo en Granja de Moreruela: Valmoro-Fandango, Galgueros de Tierra de Campos-Duero, La Guareña-El Tobar y Vírgen de La Hiniesta-El Bahillo. n
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- La Diputación de Zamora detecta 371 fugas en las redes de abastecimiento gracias a este aparato
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- Hay un pueblo de Zamora donde la ilusión de la Navidad ya ha llegado, ¿quieres saber cuál es y por qué?
- Zamora es Mordor: ¿por qué hay tanta niebla en la provincia y en otras limítrofes no?
- Aparatoso accidente en Lubián: un camionero de 56 años, atrapado tras volcar su vehículo en la autovía A-52
- María José Cáceres, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora: 'El reto actual del profesorado es enseñar a razonar