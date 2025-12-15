La niebla impidió correr a los galgos en Granja de Moreruela el domingo

Los clubes Diamante, Moreruela, Arcenillas y El Tomillar consiguieron la clasificación para cuartos de final de la Copa Zamora en la jornada disputada el sábado en Fuentes de Ropel. Sin embargo, la niebla impidió que se disputaran ayer las otras cuatro colleras en Granja de Moreruela.

La niebla impidió correr ayer en Granja de Moreruela

En Fuentes de Ropel, Diamante y Galgosalada necesitaron cuatro liebres: una primera de 1´42 en la que solo engalgó la perra de Galgosalada, dos nulas por tiempo de 45´´ y 53´´, y la definitiva de 2´09 en la que se impuso por 2/1 el club Diamante.

En la segunda collera se enfrentaron Moreruela y Baltuana y tras una primera liebre nula de 38 segundos, Moreruela logró la unanimidad de los tres jueces. También saldó con un 3/0 su pase a cuartos de final Arcenillas en su enfrentamiento con Santa Cristina de la Polvorosa tras una liebre de 1´51,

Rocío y El Tomillar disputaron la mejor liebre de la jornada en la que el pañuelo blanco se impuso con un tiempo de 2´21.

Por el momento se desconoce cuándo podrán correrse las otras cuatro colleras que había previstas para el domingo en Granja de Moreruela: Valmoro-Fandango, Galgueros de Tierra de Campos-Duero, La Guareña-El Tobar y Vírgen de La Hiniesta-El Bahillo. n