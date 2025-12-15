Florentino Pérez insiste con el caso Negreira: "Los informes más caros del mundo nunca llegaron a sus entrenadores”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, utilizó el discurso navideño del Real Madrid para volver a cargar con fuerza contra el Barcelona y las instituciones del fútbol, como los árbitros, LaLiga, la Federación y el CTA, por el caso Negreira. Este es el discurso íntegro:

El discurso íntegro

“Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este año tradicional. Os deseo unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos. Quiero que tengamos en la memoria a nuestros compañeros de profesión que nos han dejado este año. En un momento de encuentro como este, aprovecho la oportunidad para agradecer vuestra labor informativa. En este club siempre hemos valorado el trabajo de los medios. En el marco de la honestidad, el profesionalismo y el rigor. Es un momento para tener presentes los valores que nos han identificado. Que han servido para que el Madrid sea el más admirado y laureado del mundo. Y los medios nos habéis ayudado. Todo lo que hemos logrado ha sido gracias al sacrificio, la humildad y la solidaridad. Este club representa a los millones de personas que. El Madrid es algo muy especial. Por eso, quienes formamos parte de este club sentimos una gran responsabilidad.

Los madridistas saben que este escudo significa algo especial. Incluso cuando la meta es un imposible. Intentamos llevar esto a la realidad a través de nuestra Fundación. Gracias a ella ayudamos a más de 400.000 personas en todo el mundo. El deporte es una herramienta de solidaridad muy poderosa.

Caso Negreira

La Navidad es un tiempo que nos invita a la reflexión. Este club ha constituido su historia y su leyenda. Somos el club con más ingresos del mundo según Deloitte y el más valioso para Forbes. Mos ha permitido vivir en estos 15 años una de nuestras etapas más exitosas. Tanto en fútbol como en baloncesto. Y la Navidad también es tiempo para reflexionar. Y la mayor preocupación del Madrid es la situación arbitral. Como bien saben, la situación gravísima ocurrida con el ‘caso Negreira’ durante casi dos décadas merece justicia. Es del todo incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad.

El ‘caso Negreira’ es el caso más grave del fútbol a día de hoy. Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros. Y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocía de su existencia? Pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical.

Penaltis en Vitoria

Ayer fuimos arbitrados por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club en la víspera de la final de Copa. Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad de esa temporada. Es posible que algún club haya descendido víctima del ‘caso Negreira’. Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó de corrupción sistémica. Y el Barça reconoció que se hacían esos pagos porque eran convenientes. ¿Por qué? ¿Para qué? El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental.

Al margen de este caso estamos muy ilusionados. Asistimos al final de las obras del Bernabéu. El partido de NFL ha permitido que todo el mundo disfrute del estadio, uno de los grandes atractivos de Madrid. Vivimos tiempos de cambio. Compartimos la pasión por el deporte y desde el Madrid agradecemos el trabajo.

Y termino, en el nombre de la Junta Directiva y el mío propio deseo una Feliz Navidad. Muchas gracias".