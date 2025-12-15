Baltuana y Arcenillas, alcanzan las finales de la fase autonómica

Los clubes Baltuana y Arcenillas serán los representantes zamoranos en las cuatro finales de la fase autonómica del Campeonato de España, tras conseguir la victoria en las semifinales disputadas este fin de semana con una enorme igualdad entre los perros participantes. Virgen del Olmo, Diamante y El Viso quedaron eliminados.

Uno de los perros, pasando el reconocimiento médico. / J. NAVAS

En La Cantera, Virgen de la Morenita y Virgen del Olmo comenzaron dando primero la perra zamorana con collar blanco en 1´26. Sin embargo la galga barcina de Ataquines levantaba la eliminatoria en liebres de 1´34 y la última de 2´´30, alcanzando la final.

En Aldeaseca se midieron Ciruelos y La Perrita, y en la primera carrera puntuaba collar rojo en 1´12 , la segunda de 2´17 empataba La Perrita. Seguidamente corrieron una liebre de 1´32 que se dio por nula por falta de apreciación, pero la carrera se prolongó hasta más de 3 minutos. En la última y a la postre definitiva de 3´04 se llevaba la eliminatoria la galga de la Perrita. En Villoslada, Nuestra Señora del Carmen y El Chabolo comenzaron con una carrera justa de 59 segundos con punto para el Chabolo, pero empataba El Carmen en una liebre 1´37. En la última de 1´08 se llevaba la eliminatoria vallisoletana la perra negra del Chabolo. En Aldeanueva, el derbi zamorano que tenía que disputarse entre Diamante y Baltuana, no se llegó a correr al ser descalificada la representante del club El Diamante.

Lerma Mulas e Ibérico corrieron primero una buena liebre de 2´10 que le dió el primer punto a la barcina del Ibérico. Ya a última hora corrían una liebre nula de 50´´, en la que la de collar blanco se seguía mostrando superior. Finalmente la representante de Lerma Mulas era retirada por lesión, dejando el camino libre a la final a la hembra de Ibérico por el Grupo V.

Virgen del Agua y Los Gagníficos disputaron en El Chucho tres sueltas: .la primer nula de 31´´; en la segunda suelta no engalgaron y en la tercera, ya avanzada la tarde, en 1´23 se impuso la hembra barquillo de collar rojo a su rival abulense. Virgen del Agua cuenta con un punto a su favor, pero no ha finalizado la competición.

En Villoslada Nava y Chambón comenzaron con una carrera nula de 48´´. Seguidamente la perra de Nava se hacía con el primer punto en 1´53. La perra de Chambón no quería dar su brazo a torcer en el duelo palentino y ganó el segundo punto en 2´38. Volvieron a correer una liebre nula de 45´´ . y ya en la quinta y definitiva liebre, con el tiempo oficial justo, se hacía con la eliminatoria la hembra negra peluda de Nava en 55 segundos, obteniendo así su pase a la final.

Y en La Vellés, en el segundo duelo zamorano, Arcenillas y El Viso comenzaron con una liebre de 1´31, en la que la perra de Arcenillas se hacía con el primer punto. Un poco más tarde salía una liebre buenísima marca de la Armunia que daba un crono de 3´35 en la que la hembra barcina de Arcenillas con collar rojo alcanzaba la final del grupo zamorano. n