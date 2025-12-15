Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ángel Fernández gana el Campeonato Provincial de Becadas

Ángel García y Mariano Álvarez completaron el podio y consiguen la invitación para competir en el Campeonato de Castilla y León 2026

Los participantes antes de tomar la salida. | DZC

M. L. s.

Zamora

Ángel Fernández Genicio se proclamó campeón provincial de Becadas en el campeonato disputado en el coto de Valdemerillas con la participación de nueve cazadores y una cazadora que consiguieron abatir un total de ocho becadas y otras seis más vistas, un resultado aceptable comparado con anteriores ediciones de este Provincial en el mismo coto sanabrés.

Ángel Fernández -izquierda-, recibe el trofeo de campeón. | DZC

Fernández Genicio se proclamó campeón con tres piezas abatidas en otros tantos disparos, segundo fue Ángel García Heras con dos becadas en cuatro disparos, y tercero, Mariano González que abatió una en el unico tiro que disparó. Manuel Sánchez y Ángel Álvarez se clasificaron a continuación y el resto de participantes no abatieron ninguna pieza.

Autonómico

Los tres primeros clasificados consiguen la invitación para el Campeonato de Castilla y León de 2026. La única participante femenina fue Eva Rius que no cazó ninguna becada por lo que no pudo proclamarse campeona provincial. n

