Ángel Fernández gana el Campeonato Provincial de Becadas

Ángel Fernández Genicio se proclamó campeón provincial de Becadas en el campeonato disputado en el coto de Valdemerillas con la participación de nueve cazadores y una cazadora que consiguieron abatir un total de ocho becadas y otras seis más vistas, un resultado aceptable comparado con anteriores ediciones de este Provincial en el mismo coto sanabrés.

Ángel Fernández -izquierda-, recibe el trofeo de campeón. | DZC

Fernández Genicio se proclamó campeón con tres piezas abatidas en otros tantos disparos, segundo fue Ángel García Heras con dos becadas en cuatro disparos, y tercero, Mariano González que abatió una en el unico tiro que disparó. Manuel Sánchez y Ángel Álvarez se clasificaron a continuación y el resto de participantes no abatieron ninguna pieza.

Autonómico

Los tres primeros clasificados consiguen la invitación para el Campeonato de Castilla y León de 2026. La única participante femenina fue Eva Rius que no cazó ninguna becada por lo que no pudo proclamarse campeona provincial. n