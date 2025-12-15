Ana Pérez, del Recoletas Zamora, se reivindica con el MVP de la jornada en la Liga Challenge

Ana Pérez fue, por méritos propios, la gran protagonista de la pasada jornada en la Liga Challenge al firmar una extraordinaria actuación frente al Lima-Horta Barcelona. Un desempeño que ha permitido a la joven jugadora del Recoletas Zamora hacerse con el MVP de la duodécima jornada.

Una actuación estelar

Pérez fue esencial para el triunfo del Recoletas Zamora ante el Lima-Horta Barcelona en el Ángel Nieto, firmando una tarjeta de 33 puntos de valoración que reflejó el determinante impacto que tuvo a lo largo de los cuarenta minutos en el primero de los tres partidos que disputará el equipo de Raúl Pérez en estos días previos a Navidad.

Ana Pérez se eleva para anotar ante Lima-Horta Barcelona. / José Luis Fernández

Infalible en el tiro

La jugadora del conjunto naranja estuvo tremendamente acertada en el tiro, anotando nada menos que 27 puntos. Una excelente cifra que la convirtió en la mayor anotadora de la duodécima jornada. Un honor al que acabó uniendo el MVP al conseguir, además, cuatro rebotes, una asistencia, tres recuperaciones y un tapón.

Adaptación completada

Ana Pérez demostró en este encuentro los motivos de su fichaje por el Recoletas Zamora, habiendo ya superado el periodo de adaptación a la Liga Challenge y brillando con luz propia con la camiseta naranja como ya hizo el pasado año en Liga Femenina 2, categoría en la que también consiguió galardones individuales en las filas del Hierros Díaz Extremadura.

El club, orgulloso

Desde el CD Zamarat, destacan que este premio viene a reconocer su trabajo diario y rubrica "su progresión, que no ha sido fruto de la casualidad". Además, el club naranja aprovecha el MVP de Ana Pérez para reconocer "su madurez, impropia de quien acaba de dar el salto de categoría", así como su "trabajo sin estridencias" dentro de un equipo cuyo principal valor es el colectivo. Puntos importantes para una jugadora "ha crecido en lectura de juego, en regularidad y en liderazgo silencioso, convirtiéndose en una pieza clave dentro del engranaje naranja".