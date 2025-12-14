Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora tras perder ante el líder de Primera FEB: "No creo que haya sido un partido fácil para Coruña"

A pesar de la derrota, Saulo Hernández quiso, en sus primeras palabras después del partido, ensalzar a su plantilla y recordar que es "un equipo que no desfallece". "En cualquier categoría ganar constantemente es dificilísimo y ellos (en alusión a Coruña) están ganando por ahora siempre y eso tiene muchísimo mérito, especialmente a nivel mental". En este sentido admitía que "han sido justos vencedores y creo que, aunque ahora esté disgustado porque al final somos competidores y en el deporte profesional lo que quieres es ganar, el aplauso final de la grada es porque ven lo mismo que he visto yo y es a un equipo que no desfallece, que intenta dar hasta el último gramo de energía con el talento que tengamos, independientemente de quién esté enfrente", apuntó.

El rebote y la defensa

El entrenador del Caja Rural CB Zamora también reconoció que una de las claves fue el rebote ofensivo, pero también quiso poner en valor las "extraordinarias" defensas que protagonizaron los suyos durante muchos minutos. "Ellos tienen una batería de jugadores exteriores que es una locura y la sensación que hemos tenido es que no han hecho el mejor partido del año ninguno de ellos, que se han sentido mal muchas veces y que han tenido que hacer triples muy lejanos y de mucha dificultad para en los últimos segundos de posesión estar en el partido", argumentó el zamorano.

También habló el técnico de las largas posesiones que protagonizaron durante el choque y explicó que "Tizona, Coruña y nosotros somos los tres equipos con más ritmo de la liga. Creo que en este partido los dos equipos hemos tenido muchos ratos de muy buenas defensas lo que ha obligado a los jugadores a buscar la mejor manera de atacar y eso hacía que se consumiesen segundos de posesión" algo que, indicó, fue más mérito de la defensa rival que de un plan de partido previo o, al menos, esa era su sensación antes de volver a visionar el encuentro.

Con todo, sí quiso dejar claro que los suyos tuvieron mucho mérito ante el líder por "aguantar a Coruña de la manera que han aguantado y cómo han hecho que ellos tuviesen que hacer posesiones largas, que tuviesen que utilizar segundas y terceras opciones y tuviesen que meter canastas de mucho mérito para poder seguir en los últimos minutos de partido. No tengo la sensación de que haya sido un partido fácil para Coruña".

Por último, y además de recordar que Coruña es mejor equipo que ellos, indicó que no le sorprendió la defensa que impusieron los visitantes. "Defienden mucho y muy bien, con muchos contactos, con mucha intensidad… Los dos equipos hacíamos rotaciones prácticamente cada dos, tres, cuatro minutos, se cambiaban los cinco que había en la pista porque el baloncesto actual no te permite aguantar más tiempo si quieres ir a este ritmo en defensa y en ataque y yo creo que este sábado ha sido un partido para el espectador muy bonito por ver a diez jugadores constantemente al máximo intentando competir", zanjó. n