Roberto González Villa se lleva el tradicional Torneo de Golf de Navidad de Villarrín de Campos

Ganadores del Troneo de Villarrín

Ganadores del Troneo de Villarrín / cedida

P. F.

Roberto González Villa fue el gran vencedor del tradicional Torneo de Navidad celebrado en el campo de Golf de Villarrín de Campos, el último de la temporada 2025, al que asistieron un gran número de jugadores, al igual que en ediciones anteriores, a pesar de las bajas temperaturas.

De este modo, González Villa se alzó ganador en la categoría de Scratch con 74 golpes, mientras que en segunda posición con 83 goles se situó José María González, y Carmelo García completó el podio con 84 golpes.

Resto de categorías

 Mientras, en Primera categoría la victoria fue para José María González con 34 puntos, seguido de José Núñez con 31 puntos. Bajando un escalón, en Segunda categoría, Ángel Seisdedos, con 36 puntos, y José María García, con 33, se llevaron los premios del torneo.

Al finalizar la entrega de trofeos se realizó un sorteo de regalos entre todos los jugadores y se ofreció un ágape a todos los asistentes.

