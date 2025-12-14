Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: Por una sanidad pública de calidad en ZamoraRepercusión de la peste porcina en ZamoraEl ministro Óscar Puente y Zamora: surrealistaPensiones en Zamora
instagramlinkedin

Judo

Nuevo éxito para el judo de Zamora de la mano de Elena Bahamonde: campeona de Castilla y León

La judoca del Club Morales ganó todos sus combates por Ippon

Isabel Fernández y Elena Bahamonde, con Ángel García

Isabel Fernández y Elena Bahamonde, con Ángel García / cedida

P. F.

Nueva competición y nuevo éxito para la judoca zamorana Elena Bahamonde. En esa ocasión fue en el Campeonato de Castilla y León de Judo, en la categoría junior, una cita muy especial y esperada que tuvo lugar en el pabellón Pilar Fernández Valderrama de Valladolid.

Máxima eficacia

Elena Bahamonde, en -48kg, realizó un campeonato perfecto. La integrante del Club Morales se proclamó campeona con un judo eficaz, sin dar ninguna opción a sus rivales y ganando todos sus combates por Ippon, máxima puntuación. Con esta medalla regional Elena engorda un palmarés envidiable, y ya mira a su siguiente compromiso que será este próximo sábado en la Copa de España de Cantabria.

Noticias relacionadas y más

Insabel Fernández

También tomó parte en este Autonómico Isabel Fernández, igualmente del Judo Morales, que compitió en una categoría superior, -57kg, algo que lo notó. Fernández realizó un campeonato de menos a más, pero quedó fuera de la lucha por las medallas, consiguiendo al final de su participación un valioso puesto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents