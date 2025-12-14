Judo
Nuevo éxito para el judo de Zamora de la mano de Elena Bahamonde: campeona de Castilla y León
La judoca del Club Morales ganó todos sus combates por Ippon
P. F.
Nueva competición y nuevo éxito para la judoca zamorana Elena Bahamonde. En esa ocasión fue en el Campeonato de Castilla y León de Judo, en la categoría junior, una cita muy especial y esperada que tuvo lugar en el pabellón Pilar Fernández Valderrama de Valladolid.
Máxima eficacia
Elena Bahamonde, en -48kg, realizó un campeonato perfecto. La integrante del Club Morales se proclamó campeona con un judo eficaz, sin dar ninguna opción a sus rivales y ganando todos sus combates por Ippon, máxima puntuación. Con esta medalla regional Elena engorda un palmarés envidiable, y ya mira a su siguiente compromiso que será este próximo sábado en la Copa de España de Cantabria.
Insabel Fernández
También tomó parte en este Autonómico Isabel Fernández, igualmente del Judo Morales, que compitió en una categoría superior, -57kg, algo que lo notó. Fernández realizó un campeonato de menos a más, pero quedó fuera de la lucha por las medallas, consiguiendo al final de su participación un valioso puesto.
