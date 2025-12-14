El CD Villaralbo peleará por dar la sorpresa en Guijuelo

A pesar de llevar cinco jornadas sin perder (dos victorias y tres empates) y encontrarse en estos momentos fuera de descenso y en el mejor momento de la temporada, el CD Villaralbo no puede relajarse. Eso lo saben en la directiva, cuerpo técnico y vestuario, y es que el objetivo común de seguir creciendo es totalmente compartido en todos los estamentos del club y hoy es un día perfecto para consagrarse y demostrar de lo que son capaces. Desde luego que no es un reto fácil el que tiene por delante este domingo el cuadro villaralbino, pero las ganas y la energía no pueden faltar. El equipo de Oji se enfrenta a partir de las 16.30 horas a uno de los rivales más duros de la categoría, un Guijuelo que era todo un clásico de la extinta Segunda B y que ahora mismo lucha por el ascenso.

Para poder sacar algo positivo del Municipal chacinero, los azulones tienen claro que deben poner sobre el terreno de juego su mejor versión y evitar concesiones que pueden salir caras y es que los locales no suelen perdonar. Además, será importante recuperar el olfato goleador y aprovechar las ocasiones de peligro que puedan tener a lo largo de los noventa minutos, sin descuidar, eso sí, un trabajo defensivo que deben asumir entre todos.

De este modo, el reto de los tres puntos es una realidad en el último desplazamiento del año antes de despedir 2025 en Los Barreros ante Unionistas de Salamanca B la próxima semana.