El CD Villaralbo cae con orgullo en Guijuelo y frena su racha

El CD Villaralbo salió derrotado por la mínima en su visita a uno de los campos más exigentes del grupo, el Municipal Luis Ramos, en un partido correspondiente a la jornada 14 de la Tercera RFEF. Los zamoranos llegaban al choque con la necesidad de puntuar para seguir alejándose del descenso y prolongar una racha positiva que se alargaba desde octubre.

El inicio no fue sencillo para los de Oji, ya que el Guijuelo, claro aspirante al ascenso, salió dominador y buscando imponer su ritmo desde el primer minuto. En el 7’, un disparo lejano de Álex se marchó por encima del larguero, en el primer aviso serio de los locales. El Villaralbo, bien plantado, trataba de cerrar espacios y resistir el empuje inicial.

Pese a la presión local, el conjunto rojiblanco supo mantenerse ordenado, concediendo pocas ocasiones claras. El Guijuelo acumuló llegadas, pero sin excesiva claridad, mientras que el Villaralbo intentaba salir con criterio cuando recuperaba el balón. Un disparo de Buba en el minuto 35 fue el único acercamiento visitante antes del descanso, sin problemas para el guardameta local.

Con el 0-0 se llegó al intermedio, un resultado que reforzaba el plan del Villaralbo, sólido atrás y competitivo ante un rival de entidad. En la segunda mitad, el Guijuelo volvió a apretar y generó varias acciones peligrosas, aunque los visitantes siguieron defendiendo con orden y sacrificio.

Golpe chacinero

El golpe definitivo llegó en el minuto 75, cuando Roberto García culminó una buena jugada colectiva del Guijuelo tras un regalo de Álex, poniendo el 1-0 en el marcador. A partir de ahí, el Villaralbo no bajó los brazos y buscó el empate con valentía, aunque sin encontrar premio.

En el tramo final, Kike López tuvo una clara ocasión para los locales que Miguel del Río resolvió con seguridad, evitando un marcador más amplio. El pitido final certificó la derrota y puso fin a la racha de cinco partidos sin perder del Villaralbo.

Pese al tropiezo, el conjunto villaralbino se mantiene cuatro puntos por encima del descenso y ya piensa en la próxima jornada, donde recibirá al Unionistas B en un duelo directo clave para seguir tomando aire en la clasificación.