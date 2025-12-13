Un Zamora muy superior al Cacereño

El Zamora confirmó en su visita al Cacereño la ascendente línea que le caracteriza desde que Óscar Cano se hizo cargo de su banquillo en lugar de Juan Sabas. 0-2 fue el justísimo resultado final, cimentado en unos primeros 20 minutos de altísimo nivel que desarmaron por completo a su rival.

Kike Márquez celebra el segundo gol que marcó en el Príncipe Felipe de Cáceres. / Area 11

Una perfecta lectura desde el banquillo y desde el propio campo de lo que pasaba facilitó a los rojiblancos la consecución de tres puntos que servirán a buen seguro para mirar hacia arriba en la transición entre el final del 2025 y el comienzo del 2026.

Empezó el equipo local con mucho brío poniendo cerco a la portería visitante. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Valdera enganchó un fabuloso disparo desde la frontal del área que obligó a Fermín a desviar a córner cuando el balón se colaba por la escuadra.

La respuesta zamorana no pudo ser más contundente. En un contragolpe arrancó una peligrosa falta al borde del área, que además le costó la tarjeta amarilla a Javi Barrio. La mostró la árbitra María Eugenia Gil, con la que se daba la curiosidad de que es nacida en Extremadura, aunque siempre ha estado inscrita en el Comité Gallego. El saque en principio chocó con la barrera, pero el balón cayó en los pies de Miki Codina en posición correcta y solo ante Diego Nieves, transformando el 0-1 con enorme calma. Era el minuto 9.

El gol dejó en auténtico estado de ‘shock’ a los verdes, que sufrieron a continuación un par de acometidas del Zamora que no acabaron por poco en el 0-2. El desconcierto verde era notable, con enormes dificultades para sacar el balón jugado desde su campo ante la presión rival.

El control del juego pasó claramente al lado visitante, jugando la pelota con gran tranquilidad frente al creciente nerviosismo del Cacereño. Solamente una incursión de Emi varió esta tendencia, así como algún disparo lejano sin consecuencias. Un puro espejismo porque apenas se había cumplido el minuto 21 cuando una rápida penetración por la banda izquierda de los zamoranos acabó en un pase perfecto a Kike Márquez. Su control y posterior remate fueron igual de atinados para hacer subir el 0-2 al marcador.

El partido se le había puesto muy de cara al conjunto de Óscar Cano, pleno efectividad y sin hacer un gran desgaste a nivel físico, jugando claramente con el alterado estado anímico de su oponente, que cada vez se perdía más en pases improductivos. Para colmo, uno de sus referentes ofensivos, Iván Fernández, se resentía de sus problemas musculares y debía ser sustituido por Carlos González antes de la media hora de juego.

Al Zamora no le hizo falta hacer mucho más hasta el descanso. Sus largas posesiones desesperaban al Cacereño, cuyos ataques con más corazón que cabeza resultaban infructuosos. Particularmente Markel y Carlos Ramos manejaban el partido a su antojo en la medular, con Kike Márquez siempre dispuesto a avanzar metros cuando detectaba alguna duda en los centrales extremeños. Con el 0-2 y la noche muy teñida de rojiblanco en todos los aspectos se alcanzó el intermedio.

Julio Cobos, técnico local, intentó revolucionar su once con la entrada de Osama y Salvi por Joserra y Deco, pasando a jugar con tres centrales y dos carrileros largos. La pretensión de hacerle daño al Zamora, que no realizó variación alguna, cayó en saco roto durante el primer tramo de la reanudación, caracterizado por un inofensivo dominio de los verdes. Controlaban el balón, sí, pero sin apenas inquietar.

La estrategia de Cano pasó a ser dejar que pasasen los minutos y adoptar los mínimos riesgos posibles, jugando a favor de marcador, sin descartar al mismo tiempo pegar un latigazo mediante algún balón largo que pudieran cazar los puntas y sentenciar así el choque si es que no lo estaba ya. No se podía decir que el Cacereño no lo intentase, pero raro fue el disparo que le salió entre los tres palos.

En la grada el duelo de aficiones también lo ganaban los pocos pero animosos seguidores zamoranos que acompañaron a su equipo. Salvo momentos contad s, la hinchada del Cacereño respondió con frustración la poca operatividad que mostraba su equipo. Los desviados chuts de Carlos González y César Gómez no sacaron del letargo a nadie.

Cano empezó a dosificar los minutos de sus futbolistas introduciendo al unísono en el 65 a Clavería y Mario por Carlos Ramos y Sergi. A continuación, Cobos quemó definitivamente sus naves quitando a un central, Javi Barrio, por un delantero, Diego Gómez. A los pocos segundos, César Gómez tuvo un balón franco dentro del área, pero careció de la suficiente determinación cuando miró a portería. Casi el único recurso eran constantes centros desde las bandas, sobre todo la derecha, que el Zamora abortaba sin sudar.

El último cuarto de hora se ensució insospechadamente y hubo un par de escaramuzas entre futbolistas que obligaron a la colegiada a zanjarlos a base de amonestaciones. El nerviosismo era creciente en un Cacereño que quizás recordaba su complicada situación como antepenúltimo en la tabla, justo lo contrario que el Zamora.

El partido agonizó sin mayor novedad: los cacereños se volcaron de forma estéril sobre la portería de Fermín, que paradójicamente apenas tuvo trabajo. En el Zamora el ataque se limitó ya a Eslava jugando el balón de espaldas a la portería, infatigable pero también sin profundidad. Los tres puntos volaron hacia el norte sin que pareciese en momento alguno que podía suceder de otra manera. Fue un encuentro de 20 minutos en vez de los 90 reglamentarios.n