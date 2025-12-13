El Zamora B tropieza con un rival de la zona baja, el Victoria

El Zamora B se quedó de vacío en el regreso de la Regional de Aficionados tras el pasado fin de semana de descanso. Los zamoranos recibían a un rival de la zona baja como es el Victoria que supo jugar sus cartas en el anexo del Ruta de la Plata, donde los locales no brillaron como en anteriores ocasiones.

Los visitantes se adelantaron en el minuto 13 por mediación de Hugo Velasco y, a partir de ahí, controlaron y gestionaron esa mínima renta con la que se llegó al descanso. En el segundo tiempo, al filial le tocó arriesgar, pero no conseguía ese ansiado gol.

El panorama cambió en el 70 con la expulsión del portero del Victoria, pero tampoco ahí sacaron rendimiento los de Kike Ramos que acabaron muriendo en la orilla de una forma totalmente inesperada, 0-1.

La jornada en Regional continúa este domingo con dos nuevos encuentros. El CD Benavente visita al Sariegos de Bernesga (12.00 horas) con el reto de volver a mirar hacia arriba, y el Moraleja juega en La Bañeza de donde espera regresar con los tres puntos.