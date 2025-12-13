Sanse, un difícil rival para el BMZ Caja Rural

Tras una racha de victorias contundentes, el BM Zamora Caja Rural sufrió el pasado fin de semana para derrotar al que era segundo clasificado, el Torrelavega, y este sábado tendrá que volver a emplearse a fondo contra el Segura e Hijos Sanse que ha pasado a ser ahora su directo perseguidor en la segunda plaza.

El equipo de San Sebastián de los Reyes ha perdido solo dos partidos aunque ha empadado otros dos y se encuentra a cuatro puntos del equipo zamorano, un margen que debe darle tranquilidad a los de Félix Mojón para afrontar este difícil encuentro que comenzará a las 18.00 horas.

El entrenador pistacho explicó en rueda de prensa que "fue una semana exigente porque tenemos demasiado cerca el siguiente objetivo y la consigna fue que lo pasado, sea bueno o malo, ya se quedó atrás, podemos aprender, pero nos toca pensar en los siguiente. Tenemos que estar muy concentrados y muy centrados en el Sanse. Otras veces me paro en poner en valor lo que conseguimos y podríamos extraer cuestiones negativas y positivas del último partido, pero tenemos los dos puntos en nuestro casillero y tenemos que pensar ya solo en el próximo rival".

El técnico orensano destaca del Sanse su "fondo de armario y una calidad increible, es un equipo muy difícil de analizar. Ha sido el vídeo más complicado de los últimos años porque tienen muchísimos jugadores de gran calidad, cada día algunos nuevos, todos grandes, físicamente bien preparados, técnicamente bien dotados, con un trabajo técnico táctico muy bueno y un ritmo de juego endiablado y muchas veces precipitado. Convierten los partidos en un correcalles y en ese desorden, se desenvuelven muy bien".

Por ello, la clave para los pistacho será "la gestión del partido, el que ellos no corran con esa locura, crearles ansiedad por correr, que quieran pero no puedan y nosotros tendremos que tener mucha paciencia y cometer muy pocos errores". Félix Mojón insiste en que "ellos ofensivamente son como un cuchillo, van como locos al uno contra uno, y lo hacen muy bien. Entonces tenemos que cometer muy pocos errores y no darles la opción a la transición, al contraataque, que tengan que sacar de centro".

El Sanse presenta el perfil de los equipos madrileños, "pero si Maravillas tiene cuatro o cinco jugadores destacables, y Safa alguno más, estos son dieciocho jugadores destacables; todos muy buenos técnicamente, aunque en lo colectivo es imposible que puedan trabajar, pero es un perfil de jugadores muy bien dotados".

Será un rival capacitado para luchar por ese segundo puesto y "perderán pocos partidos aunque ya han perdido dos partidos, y esa es la diferencia con nosotros, ya que nosotros no hemos cedido puntos en esos campos, pero es un rival que nos puede competir". n