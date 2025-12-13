El River Zamora FS cae en su visita a O’Esteo

El River Zamora FS regresó de su visita a la pista de O Esteo FS con una derrota por 4-2 en un partido complicado, marcado por las imprecisiones y la falta de acierto en los momentos decisivos. Los zamoranos, que llegaban en la undécima posición con 17 puntos, se encontraron ante un rival que demostró su fortaleza en casa y aprovechó los errores para mantener la ventaja y cerrar el encuentro a su favor. El partido comenzó con intensidad y dominio local, que mostró un bloque defensivo sólido y bien organizado, capaz de incomodar a los zamoranos. A pesar de ello, el River Zamora trató de imponer su estilo y generar peligro a través de rápidos ataques. La primera mitad transcurrió con numerosas ocasiones para los locales, aunque las decisiones en los metros finales y la falta de acierto privaron a los locales de adelantarse.

O Esteo golpeó primero. Adrián Rodríguez abrió el marcador en el minuto 14, aprovechando una acción rápida que sorprendió a la defensa zamorana (1-0). A pesar del golpe, el River mantuvo la intensidad y buscó la igualada, generando varias ocasiones que no lograron materializar. Cinco minutos después, Adrián Martínez amplió la ventaja para O Esteo (2-0), poniendo el partido cuesta arriba para los visitantes.

Reacción zamorana

El River Zamora reaccionó en la segunda mitad y comenzó a reducir distancias. En el minuto 24, tras una recuperación en un saque de banda desafortunado, José Carlos Vigara recortó la diferencia para los zamoranos (2-1). Poco después, en una acción de superioridad numérica en el saque de centro, Adrián Hernández logró el empate (2-2) en el minuto 29, devolviendo la ilusión a los visitantes y equilibrando el partido.

A partir de ese momento, el River Zamora pareció retomar su mejor versión, controlando el juego y generando ocasiones para adelantarse, aunque también dejando espacios que O Esteo pudo aprovechar. Sin embargo, los locales volvieron a mostrar su capacidad para golpear en los momentos clave. Adrián Rodríguez volvió a aparecer en los minutos finales, primero para poner el 3-2 en el 33 y, posteriormente, para sentenciar el partido con el 4-2 en el 36, aprovechando la superioridad numérica en acciones puntuales.

Derrota para las chicas de Segunda División

Tampoco tuvo suerte el equipo sénior femenino del River Zamora que encajó una nueva derrota en Segunda División. Las zamoranas medían fuerzas con un FC Meigas que fue un absoluto torbellino para imponer su ley en todos los aspectos hasta cerrar un 8-1 en el marcador.