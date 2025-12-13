El Recoletas inicia su tríptico navideño con una rotunda victoria

El Recoletas Zamarat inició este sábado con buen pie el tríptico navideño que le llevará a jugar tres partidos esta semana, ganando con gran autoridad (82-55) a un Lima Horta que llegó a Zamora igualado a victorias con las naranjas pero que se mostró claramente inferior en todo momento.

Tan sólo en la primera parte, el equipo barcelonés plantó cara al Zamarat pero tras el descanso ya nada pudo o quiso hacer para recortar la desventaja en el marcador que le impuso el conjunto que dirige Raúl Pérez.

Iniciaba el Recoletas una semana intensa en la que tendrá que enfrentarse a tres duros rivales y de la que puede extraer muchos beneficios en la clasificación. Pero no comenzaba bien este tríptico contra Lima, Logroño y Cáceres porque a la lesión de Florencia Niski saltaban las alarmas a poco de comenzar el partido de ayer con Aina Martín que cuando parecía comenzar a recuperarse de su anterior dolencia, sufría una lesión en el tobillo que causó una gran preocupación en la grada.

Finalmente, la jugadora catalana del Zamarat se recuperó y pudo continuar el partido con normalidad.

Había comenzado el partido en una tónica de gran igualdad como parecía predecirlo que ambos rivales se encontrasen igualados a victorias en la clasificación de la Liga Challenge, pero tras el empate a 7 las naranjas comenzaron a imponer su rebote defensivo para cobrar unas primeras ventajas significativas que eran de 17-10 en el minuto 6.

El Lima Horta en el que milita Mireia Aguado, hija de Mario Aguado, que fuera gran jugador del CB Zamora en los años 90, comenzó a hacer la goma acercándose y alejándose en el electrónico hasta el 26-17 que anotaba Marta Fernández que volvía a jugar en el Ángel Nieto tras su larga lesión.

El segundo cuarto comenzó con un triple de Marta Pérez Relancio y las diferencias se estabilizaron entonces en torno a los diez puntos a favor de las naranjas que comenzaron a defender en zona. Pero el regreso a la cancha de Aina Martín y el buen rendimiento que mostraba Marta Fernández era una importante recarga de moral, importantísima en una semana tan larga como la que vivirá el Recoletas.

El entrenador zamorano intentaba mantener la tensión de sus jugadoras exteriorizando unos monumentales cabreos y se vio obligado a pedir un tiempo muerto tras un triple del Lima Horta que puso un 33-28 que volvía a meter en el partido a las jugadoras catalanas.

Fue entonces el equipo visitante el que se cerró en zona que le planteó muchos problemas al Zamarat, hasta que Eva Carregosa acertó con un triple que volvió a serenar los ánimos del equipo naranja. También atinó Fatou Pouyé para reestablecer los diez puntos de diferencia a poco más de un minuto para el descanso, un tiempo en el que se sucedieron los errores y el Lima Horta consiguió volver a acercarse a cinco puntos tras encestar otro triple (41-36).

Tras el descanso el equipo se mantuvo a un alto nivel, con Filor y Pérez Relancio muy acertadas. Y el Zamarat se escapó casi sin quererlo a un claro 51-36 en menos de tres minutos.

El Lima Horta se vino abajo de forma inexplicable porque quedaba todavía mucho para el final del partido pero el 53-37 dejaba escaso margen de maniobra a las catalanas en el minuto 24.

Bea Sánchez no quiso renunciar a ese triple que gusta anotar en cada partido y el Lima parecía estancado en los 39 puntos pese a que su entrenador no paraba de mover el banquillo buscando una reacción que no llegaba. Yel Zamarat alcanzaba los 20 puntos de ventaja con dos tiros libres de Aina Martín (60-40).

El partido bajó de ritmo y las zamoranas comenzaron ya a pensar en los otros dos partidos que todavía tenían por delante antes de Navidades y con un triple sobre la bocina del Lima Horta se alcanzaba el último cuarto con 63-48.

El Recoletas no estaba ayer para confianzas y lo dejó patente nada más reiniciarse el partido, manteniendo un altísimo nivel de exigencia que le permitir seguir controlando sin problemas el encuentro que pasó a ser una exhibición de Fatou Pouyé en el poste bajo.

Esta solidez hizo posible que Raúl Pérez comenzase a dar minutos a sus canteranas para alcanzar el final del encuentro en una tónica de mero entrenamiento con el marcador final de 82-55.