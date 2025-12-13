El Recoletas inicia una semana muy exigente

El Recoletas Zamarat inicia este sábado una semana en la que disputará tres partidos y en los tres tiene opciones para sumar otras tantas victorias lo que le permitiría consolidar su posición dentro de los puestos que dan derecho a disputar el play off de ascenso un año más. Lima Horta, Logroño y AlQazeres son los tres rivales que pondrán a prueba a una plantilla que sigue condicionada por las lesiones desde la pretemporada y que para esta semana tendrá que superar el que sus dos bases no terminan todavía de recuperarse de sus dolencias: Marta Fernández ya reapareció en Mallorca pero todavía no se encuentra al nivel ideal, mientras la uruguaya Florencia Niski tampoco parece que vaya a poder aportar mucho en estos tres encuentros.

El equipo naranja tendrá hoy enfrente a las 20.30 horas a un clásico de la categoría como es el Lima Horta que parece que este año ha subido un escalón en su nivel competitico y afronta este encuentro igualado a cinco victorias con las zamoranas que, sin embargo, tienen un partido menos.

El equipo barcelonés ha conseguido ganar en lo que va de liga a Sant Feliuence (57-63), Real Canoe (69-64), Castelló (65-54), Baloncesto Sevilla (77-83) y Adareva (73-70) en el último partido en el que la base Irene Aguado se ganó entrar en el cinco ideal de la jornada gracias a sus 19 puntos y 8 rebotes.

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas, reconoce que ante Azulmarino “demostramos que no hay nada imposible en esta Liga y este equipo lo está demostrando semana a semana. Si alguien nos dice a principio de temporada que en las tres pistas más difíciles (Vigo, Málaga y Mallorca) íbamos a perder en la prórroga, de 1 y de 8, nadie se lo hubiera creido. El equipo está mejorando mucho, tenemos todavía mucho margen y todavía nos cuentan los finales de partido por falta de experiencia y de rotación porque hay jugadoras que llegan con muchos minutos y la sensación es que podemos competir con cualquiera. Hemos mejorado en madurez, al principio teníamos minutos muy buenos pero otros muy malos, y el equipo ahora es capaz de sostenerse en el partido pese a tener un rival superfísico como Azulmarino. Es la vez que más me han felicitado por perder un partido”.

El entrenador naranja se muestra preocupado por cómo gestionará una semana tan larga: “A nivel de resultados estamos peor de lo que dicen las sensaciones, pero va a ser difícil porque va a ser difícil que Niski pueda estar disponible, Aina Martín todavía no está al cien por cien, Marta Fernández jugó más minutos de los que debería en Mallorca por las faltas y no será fácil. Lo único positivo es que los tres partidos son en casa. Pero no deja de sorprenderme este equipo que, ante la adversidad, se crece y el otro día, con ocho jugadoras y media, viajando en el día, fuimos capaces de competir en Mallorca, y sería muy importante poder conseguir al menos dos victorias”, señala Raúl Pérez.

El técnico extremeño ve muy importante que todas sus jugadoras sumen y tiene en cuenta que sus tres rivales “también son plantillas cortas porque también han sido maltratados por las lesiones y habrá rotaciones cortas. Somos un equipo muy coral en el que no hay grandes estrellas y tenemos que conseguir que todas sumen”, concluyó. n