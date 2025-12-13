Fútbol | Primera RFEF
Óscar Cano, tras la victoria del Zamora CF ante el Cacereño: "Nuestra puesta en escena ha sido muy buena"
El técnico alabó a Kike Márquez: "Es una pena que no haya jugado un montón de años en Primera División porque tiene calidad para ello"
A11
Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, consideró que “nuestra puesta en escena ha sido muy buena en todo lo que ha hecho el equipo, marcando los goles y los ritmos. La primera parte ha sido muy buena, mientras que en la segunda nos ha costado salir de nuestro campo, pero lo hemos gestionado bien”.
Cano señaló estar “muy contento” por sus jugadores. “Es un día para disfrutar y a ver si en el último partido del año contra el Guadalajara a ver si conseguimos hacer igual de bien las cosas”, deseó.
Sobre todo elogió el trato del balón de su equipo. “Esto no es romanticismo, es orden. Se trata de que siempre haya un pase cercano, que es algo a lo que ayuda una línea de tres en defensa”, sentenció, destacando a nivel individual a Kike Márquez. “Es una pena que no haya jugado un montón de años en Primera División porque tiene calidad para ello. Si le llego a coger con 20 años…”, dijo. Defendió a sus delanteros, pese a que sus estadísticas goleadoras no estén siendo altas. “Estoy muy contento con ellos porque ayudan mucho a sus compañeros”, sentenció. Y proclamó que “hay todavía mucho margen de mejora”.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- DIRECTO | Cacereño -Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- ¿Cuantos habitantes ha ganado o perdido tu pueblo de Zamora en el último año?
- El nuevo trabajo del dibujante 'El Rincón de Miguel', un logotipo para la comarca de Aliste
- La calidad en educación destaca en estos centros escolares zamoranos
- Azucarera niega un plan de deslocalización y reitera su apuesta por la fábrica de Toro
- Quedamos en el 'pirulo' de la Marina o el honor de dar nombre a un lugar