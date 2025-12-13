El Noname peleó hasta el final en casa del líder

Derrota del Noname en su visita al líder en un encuentro que fue complicado para el cuadro de Miguel Losada pero en el que, a pesar de las adversidades y de quedarse en inferioridad desde el 50’, pelearon hasta los últimos compases.

El partido se puso muy pronto en contra y es que, en la primera llegada de los locales, el Betis aprovechaba un error para colocar el 1-0 en el marcador y minutos después ampliaba ventajas para llegar al 25’ con un 2-0. El inicio había sido pésimo, pero tocaba levantarse y eso trató de hacer el cuadro de la "interrogación" que llegó al descanso sin haber visto portería.

Con la reanudación, el panorama no mejoró y Samate era expulsado con roja directa. A pesar de todo, el NoName se levantó y quiso meterse en el partido con un gol de Asiel. El equipo visitante apretaba con diez, pero no era el día y aunque Noel dio esperanzas, el líder supo agarrar la victoria con el 3-2 definitivo.