Fútbol | Regional de Aficionados
El Noname peleó hasta el final en casa del líder
El Betis se impuso a los de Losada por 3 goles a 2
A. O.
Derrota del Noname en su visita al líder en un encuentro que fue complicado para el cuadro de Miguel Losada pero en el que, a pesar de las adversidades y de quedarse en inferioridad desde el 50’, pelearon hasta los últimos compases.
El partido se puso muy pronto en contra y es que, en la primera llegada de los locales, el Betis aprovechaba un error para colocar el 1-0 en el marcador y minutos después ampliaba ventajas para llegar al 25’ con un 2-0. El inicio había sido pésimo, pero tocaba levantarse y eso trató de hacer el cuadro de la "interrogación" que llegó al descanso sin haber visto portería.
Con la reanudación, el panorama no mejoró y Samate era expulsado con roja directa. A pesar de todo, el NoName se levantó y quiso meterse en el partido con un gol de Asiel. El equipo visitante apretaba con diez, pero no era el día y aunque Noel dio esperanzas, el líder supo agarrar la victoria con el 3-2 definitivo.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- DIRECTO | Cacereño -Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- ¿Cuantos habitantes ha ganado o perdido tu pueblo de Zamora en el último año?
- El nuevo trabajo del dibujante 'El Rincón de Miguel', un logotipo para la comarca de Aliste
- Tierra del Vino registra 11 robos en 15 días: "Nos sentimos impotentes"
- Suma y sigue en la oleada de robos en pueblos de Zamora: colegios y residencias de La Raya alistana
- La calidad en educación destaca en estos centros escolares zamoranos