Fútbol | Regional de Aficionados

El Noname peleó hasta el final en casa del líder

El Betis se impuso a los de Losada por 3 goles a 2

El Noname no pudo con el líder. | V. G.

A. O.

Zamora

Derrota del Noname en su visita al líder en un encuentro que fue complicado para el cuadro de Miguel Losada pero en el que, a pesar de las adversidades y de quedarse en inferioridad desde el 50’, pelearon hasta los últimos compases.

El partido se puso muy pronto en contra y es que, en la primera llegada de los locales, el Betis aprovechaba un error para colocar el 1-0 en el marcador y minutos después ampliaba ventajas para llegar al 25’ con un 2-0. El inicio había sido pésimo, pero tocaba levantarse y eso trató de hacer el cuadro de la "interrogación" que llegó al descanso sin haber visto portería.

Con la reanudación, el panorama no mejoró y Samate era expulsado con roja directa. A pesar de todo, el NoName se levantó y quiso meterse en el partido con un gol de Asiel. El equipo visitante apretaba con diez, pero no era el día y aunque Noel dio esperanzas, el líder supo agarrar la victoria con el 3-2 definitivo.

