Mascarell se viste de héroe en la victoria del Mallorca contra el Elche

Mascarell se vistió de héroe improvisado en la victoria del Mallorca contra el Elche por 3-1 en Son Moix este sábado. Es un triunfo más que necesario para los de Arrasate, que salen del descenso, gracias a una actuación estelar del tinerfeño. Marcó el 2-1 con una vaselina después de robar el balón y, en el tercero, recuperó la pelota y, tras una gran jugada individual, le puso un centro a Muriqi que, al poner la cabeza, mandó la pelota a la escuadra del palo largo de la portería de Peña. Es un resultado justo contra un rival que no tiró a puerta con peligro durante los noventa minutos, pero que se hizo esperar más de la cuenta. Los bermellones hicieron méritos de sobra para ir por delante, pero los repetidos fallos en ocasiones claras prolongaron la igualada hasta el 82. En ese minuto, un error no forzado de Iñaki Peña, allanó el camino del gol del 2-1 de Mascarell.

Son Moix respiró aliviado. Solo valía ganar después de ceder un empate hace dos semanas contra Osasuna en casa después de ir ganando 2-0 y de empatar en Oviedo tras una mala imagen. Con esta victoria, por primera vez en toda la Liga, el Mallorca tiene más puntos que jornadas. El primer paso para acercar una permanencia que se presupone cara tras la victoria del Girona contra la Real Sociedad de este viernes.

Arrasate mandó tres mensajes una hora antes de comenzar el partido con el once titular. A la primera oportunidad que tuvo, sentó a Bergström y apostó por Leo. Demostró que tiene cero dudas con Raíllo que, a pesar de que le máscara le llegara el viernes, prefiere al central cordobés antes que a Kumbulla, sin estar el capitán bermellón al 100% en una temporada que ha bajado su nivel respecto a las anteriores. Y la tercera: Mateo Joseph de extremo derecho no es un parche, sino una solución para jugar con dos bandas a pesar de que Asano y Llabrés estén en forma. En todos, sale señalado Pablo Ortells, el autor de la confección de la plantilla.

Así, con un once decente, pero sin recambios de garantías más allá de Pablo Torre, afrontó un duelo clave para salir de los puestos de descenso ante un rival recién ascendido. La primera llegada fue del Elche, pero el Mallorca golpeó primero. Virgili se fabricó una jugada en la banda izquierda. Arrancó, sentó a Núñez y aprovechó los espacios en la estrategia defensiva de los de Sarabia. Tiró una diagonal hacia el centro, vio a Morlanes solo que, con una finta espectacular, clavó a Aguado para entrar dentro del área y con un remate con el interior derecho batir a Iñaki Peña. Solo habían pasado cinco minutos y el encuentro se puso de color de rosa para los pupilos de Arrasate.

Del 2-0 al 1-1

La efervescencia del 1-0 noqueó a los ilicitanos. Perdían el balón con facilidad y los bermellones tenían muy claro que debían aprovechar el espacio de los franjiverdes con pases al espacio para que corriera Virgili. La idea era sencilla y clara, algo que replicaron con astucia pasados los diez minutos. Valjent, que recuperó el balón, mandó un pelotazo a Muriqi, el kosovar lo bajó y se lo dio a Joseph, este para Darder que, con un gran pase, dejó al extremo catalán solo en el área rival. Recortó y se sacó un latigazo con la derecha, pero el poste evitó el 2-0. La pizarra le funcionó a los de Arrasate.

A los 20 minutos replicaron la misma acción. Mascarell recuperó la posesión, la pelota le cayó a Darder y filtró un gran pase a Muriqi. El kosovar conducía el balón y, en paralelo 20 metros más a la izquierda, le seguía Virgili. Con el segundo toque, el balcánico decidió jugarse la acción. Era un mano a mano claro, pero disparó recto e Iñaki Peña paró el mano a mano. El extremo catalán, enfadado por desaprovechar la jugada, golpeó a una botella de agua, tardó en bajar a defender la acción. Darder no cubrió su hueco, Núñez condujo sin oposición y el carrilero y Mir le hicieron un dos para uno a Mojica, le ganaron la espalda al colombiano y el delantero centró rasó un balón muy peligroso que Maffeo intentó despejar, pero mandó hacia dentro. Marcó en propia y el lateral catalán puso las tablas en un encuentro, que debía ir 2-0.

Con las tablas en el marcador, el Elche sí sabía qué hacer. Dormió el encuentro y no sucedió absolutamente nada. El Mallorca no pudo robar el balón y solo una arrancada de Virgili despertó los aplausos en unos 25 minutos absolutamente anodinos.

Tras el descanso, los de Arrasate comenzaron mejor. El protagonismo pasó de Virgili a Muriqi, que no solo tuvo que rematar, sino también que fabricar las acciones. El kosovar hizo una pared con Mateo Joseph y un central taponó el remate del balcánico dentro del área. Dos minutos después, en el 52, los bermellones robaron el esférico y Muriqi se la volvió a jugar en vez de pasársela a Mateo Joseph.

Los de Sarabia se zafaron de la presión inicial y volvieron a dormir el encuentro con la posesión. Comenzó a llover en Son Moix pasada la hora de juego, pero ni por esas reaccionaron los de Arrasate. Y el técnico tampoco, que esperó hasta el 70 para meter a Asano y Antonio Sánchez por Morlanes, que se fue con molestias, y Mateo Joseph, que estuvo desaparecido.

Mascarell rescató al Mallorca

El empate no era justo porque el Elche no llegó con peligro a la portería de Leo Román, pero el Mallorca falló más de lo debido. En esas, sin ninguna intentona local, y pareciendo que las tablas iban a ser el resultado final, los de Sarabia se confiaron en exceso. Iñaki Peña superó los diez metros de su área para sacar el balón jugado, aunque se equivocó. Intentó un pase horizontal y Mascarell, el más listo, se la robó y marcó con una vaselina pasados los ochenta.

Mascarell, que se vistió de héroe improvisado, volvió a robar un balón en el centro del campo. Condujo la pelota, se tiró un autopase y centró a Muriqi que, solo con poner la cabeza, mandó el esférico a la escuadra lejana de Peña. Allí se acabó un partido con un resultado justo y que provoca que, por primera vez esta Liga, el Mallorca tenga más puntos que partidos.