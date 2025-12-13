El líder llega al Ángel Nieto invicto e intratable

El CB Zamora recibirá esta tarde (17.30 horas) al que, seguramente sea el mejor equipo de la Liga, un Basket Coruña que llegará al Ángel Nieto en el liderato de Primera RFEF e invicto hasta el momento, lo que le convierte en un rival temible. El equipo gallego ha jugado un partido menos que el zamorano y aún así tiene una cifra de anotaciones muy similar mientras que los de Saulo Hernández han encajado ya 164 puntos más en lo que va de Liga. Coruña es el máximo anotador con una media de 92 puntos por partido por los 87 del CBZ, que es el tercer mejor registro de la liga. Los gallegos son superiores en todas las estadísticas salvo en la de triples en la que domina el CBZ con un 41% por un 35 de su rival. Son datos que evidencian la diferencia teórica entre ambos conjuntos y que los zamoranos intentarán que no quede patente esta tarde en un Ángel Nieto que volverá a llenarse en el que será el partido de la temporada.

Viene el CBZ de encajar una dura derrota en Menorca tras un partido en el que el equipo no estuvo a la altura que nos tiene acostumbrados, mientras Coruña que dirige Carles Marco saldó con triunfo el encuentro contra el Palencia, otro gran candidato al ascenso, por 82-75 en un partido muy igualado. Saulo Hernández mantiene la duda sobre la evolución de las lesiones de dos pilares fundamentales como son Roberts y Round que están ya en la recta final de su recuperación pero no parece que puedan todavía realizar una aportación significativa.

Destaca en las filas coruñesas el italiano Paul Jorgensen que ha recorrido ya los mejores equipos de la Liga (Palencia, Oviedo, Estudiantes y Fuenlabrada) antes de recalar en Coruña y está anotando 13 puntos de media. Junto a él destacan Joseph Cremo, que ascendió este año con el San Pablo; Ilimane Diop que regresa al basket español con muy buenos números en el Leyma hasta convertirse en el máximo reboteador. También está destacando el senegalés Abdou Thiam que regresa al club en el que comenzó a destacar después de pasar tres años en el Tizona desde donde también llegó el portugués Caio Pacheco. En cuanto a los jugadores nacionales del Coruña, hay que destacar la llegada del base catalán Didac Cuevas tras varios años jugando en Burgos, y al madrileño Jacobo Díaz que también jugó la pasada campaña en Tizona. n