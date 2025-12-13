Germán Herrero gana el McDonald´s Valderaduey de Ajedrez

Germán Herrero Peña fue el gran vencedor del ya tradicional torneo McDonald´s Valderaduey celebrado en el centro comercial de la capital zamorana y organizado por el C.D. Ajedrez Zamora, con la colaboración del Restaurante McDonald’s, el CC Valderaduey, y Carlan 6. Se jugó mediante sistema suizo a 6 rondas, y con un ritmo de juego de 5+5. La participación, como siempre sucede en este torneo, fue buenísima, lo jugaron 35 participantes, más de la mitad de ellos de categoría sub18, lo que refleja la buena salud de la cantera zamorana. El torneo, que transcurrió con toda normalidad y sin incidencias, fue arbitrado por los colegiados autonómicos Aurelio Antón y José Vaquero.

Los tres primeros

El ganador del torneo fue el jugador zamorano Germán Herrero Peña, que logró los 6 puntos ganando a todos sus rivales, mientras que segundo y tercero, con 5 puntos cada uno, fueron Juan Piorno Campo y Ernesto Ruiz Ureta.